Ürettiği sahte içkileri piyasaya süremeden yakalandı, baskın anı kamerada



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA´da sahte içkiye karşı denetimlerini artıran polis ekipleri, 120 şişe sahte alkolü piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Şüphelinin imalathane olarak kullandığı evinde yapılan aramalarda da 105 adet doldurulmaya hazır boş şişe ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Son günlerde yurt genelinde sahte içki tükettikleri gerekçesiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının artması üzerine, Bursa´da polis ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Sahte içki üretenlere göz açtırmayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi´nde bulunan alkollü bir işyeri ile sahte içkilerin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi.

Polis ekipleri, işyerinde yaptığı aramada 120 şişe sahte alkolün piyasaya sürülmesine imkan tanımadan ele geçirdi. İşyeri sahibinin imalathane olarak kullandığı evinde de yapılan aramalarda 105 adet doldurulmaya hazır boş şişe, 5 litre etil alkol ve çeşitli aromalar tespit edildi. Evde yaptığı sahte içkileri satma girişiminde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan imalethanenin yapıldığı eve ve işyerine baskın anları anbean görüntülendi. Görüntülerde işyerinin deposuna saklanan sahte içkiler ile evin farklı köşelerine gizlenen doldurulmaya hazır boş şişeler görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-12 20:53:16



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