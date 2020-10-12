Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi

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Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 120 şişe içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamete ve restorana yapılan baskında 120 şişe sahte içki, 105 boş şişe, 5 litre etil alkol ve çok sayıda anason, renklendirici ve tatlandırıcı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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