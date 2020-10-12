Bursaspor Kulübü, Nevzat Güzelırmak için başsağlığı mesajı yayımladı

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Bursaspor Kulübü, eski teknik direktörleri Nevzat Güzelırmak’ın hayatını kaybetmesi sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Eski teknik direktörlerimizden ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

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