Meteoroloji'den Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da yarın sabah kuvvetli rüzgar beklendiğini açıklayarak, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa’da Salı günü sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın etkisini attırarak bölgemiz batı kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (4060Km/saat), yer yer hamleli, kısa süreli fırtına (5080 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ denildi.

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