"Suudi Arabistan boykot çağrılarına son vermeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Suudi Arabistan boykot çağrılarına son vermeli"

İHA

"Suudi Arabistan boykot çağrılarına son vermeli"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Suudi Arabistanlı yetkililerce yapılan Türk ürünlerine yönelik boykot çağrılarının çifte standart örneği olduğunu belirterek, iki ülke için de zarar doğuracağını ifade etti.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye’nin önde gelen 8 STK’sının, Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine boykot çağrılarına yönelik gerçekleştirdikleri açıklamaların arkasında olduklarını, bu durumun çifte standarttan öteye gidemeyeceğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere zarar vereceğini açıkladı.
Türk iş insanları olarak Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine büyük önem verdiklerini anlatan İTSO Başkanı Uğurdağ, "Birbirini tamamlayıcı nitelikte olan Türk ve Suudi ekonomilerinin kalkınması ve büyümesinin, ülkelerimiz arasındaki ticaretin kazankazan ilkesi çerçevesinde sürdürülmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Zira ticaretin halkları zenginleştiren ve refahı artıran en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Tüm bunlara rağmen, Suudi Arabistan’da ülkemiz firmalarına yönelik giderek artan bir menfi tutum sergilenmeye başladığını üzülerek takip ediyoruz. Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikâyetlerde, Suudi yetkililer tarafından Türkiye’den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini görüyoruz. Ayrıca, firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi firmasına, Türkiye’den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da ifade edilmektedir. Yine son dönemde küresel lojistik firmaları da, Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine karşı uygulanan engeller hususunda müşterilerini uyarmakta, Suudi gümrüklerinde sadece Türkiye’den gelen ürünler için çok uzun süre bekletilmeye hazır olmalarını ve hatta Türkiye’den ithalatın engellenebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla bu konu ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da aşarak küresel tedarik zincirleri açısından da sorun haline gelmiştir" dedi.
Suudi Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdul Aziz AlAjlan’ın 3 Ekim 2020 tarihinde kendi sosyal medya hesabında Türk ürünlerini boykot etmenin tüm Suudi vatandaşların görevi olduğuna dair paylaşımının her iki ülke iş insanlarında da büyük hayal kırıklığına neden olduğunu kaydeden Uğurdağ, "Tüm bu olumsuz gelişmeler, yıllardır Suudi Arabistan ekonomisine katkı sağlayan ve bugüne kadar ülkede yüzlerce önemli projeyi başarıyla tamamlamış bulunan Türk müteahhitlik firmaları için de geçerlidir. Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan önemli ihalelere davet edilmemekte, kendilerine yeni büyük proje verilmemektedir. Firmalarımızın Suudi Arabistan’da maruz kaldığı ayrımcı muameleler nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Ülkelerimiz arasında ticareti engellemeye yönelik resmi veya gayri resmi uygulamalar, aramızdaki ticari ilişkilere menfi yansıyacak, her iki ülke ekonomisine ve halkına zarar verecektir. Türkiye’den mal tedarikinin azaltılması, Suudi firmaların da iş hacimlerini ve gelirlerini düşürecek, kalite, fiyat ve güven anlamında Türk ürünlerini tercih eden Suudi Arabistan vatandaşlarının alım gücünü olumsuz etkileyecektir. Bu çerçevede Türk iş insanları olarak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizdeki sorunları çözmek için Suudi yetkililerden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği ile her türlü sorunu çözebileceğimize ve tüm engelleri birlikte aşabileceğimize içtenlikle inanıyoruz” diye konuştu.
"Yapıcı tutum tercih edilmeli"
İş dünyasından gelen şikayetler üzerine oluşturdukları raporu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaştıklarını hatırlatan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Çalışmalarımız, başta TOBB olmak üzere ülkemizin önde gelen STK’larında karşılık bulmuştur. TOBB, TESK, TİM, DEİK, TÜSİAD, TMB ve YASED işbirliğinde gerçekleştirilen ortak basın açıklaması ile Suudi Arabistan’da Türk firmalarına yönelik yankılanan boykot çağrılarının iki ülkeye ne tür zararlar vereceği daha net bir şekilde belirtilmiştir. Bizler de bu kapsamda Sayın Başkanlarımızla aynı görüşteyiz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de Suudi Arabistan ile ticari ilişkileri bulunan birçok firmamız yer almaktadır. Bu firmalarımıza yönelik uygulanan çifte standartların bir an önce ortadan kaldırılması, yapıcı bir tutumun tercih edilerek ticari ilişkilerin iyileştirilmesini istiyoruz. Bu doğrultuda sesimize kulak vererek çalışmalar gerçekleştiren başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm STK Başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehrin Işıkları 8.yılında da aydınlatıyor
YEREL HABERLER Şehrin Işıkları 8.yılında da aydınlatıyor
Gece çalışanlar için Yargıtay'dan flaş karar Yargıtay: "Sürekli gece çalıştırmak istifa hakkı verir"
YEREL HABERLER Gece çalışanlar için Yargıtay'dan flaş ...
16 yaşında kansere yenildi
YEREL HABERLER 16 yaşında kansere yenildi
Pamukkale Turizm için yüzde 99 ile devam kararı
YEREL HABERLER Pamukkale Turizm için yüzde 99 ile devam kararı
(Özel) Motoru sürükleyerek böyle çaldılar Önce motorun kilidini kırdılar, sonra sürükleyerek götürdüler
YEREL HABERLER (Özel) Motoru sürükleyerek böyle çaldılar Önce ...
Meteoroloji'den Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısı
Bursaspor Kulübü, Nevzat Güzelırmak için başsağlığı mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Nevzat Güzelırmak için başsağlığı ...
Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın Bursa polisi sahte içkiden ölümleri önledi Sahte içki üretip satacaktı polise takıldı
YEREL HABERLER Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen ...
Kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Emir hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Emir hayatını ...
Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 120 şişe sahte içki ele geçirildi
Ürettiği sahte içkileri piyasaya süremeden yakalandı, baskın anı kamerada
YEREL HABERLER Ürettiği sahte içkileri piyasaya süremeden yakalandı, ...
Bursa'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Kadını taciz edip parasını almaya çalışan şüpheliyi devriye polisleri yakaladı
YEREL HABERLER Kadını taciz edip parasını almaya çalışan şüpheliyi ...
Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı
ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli böyle gözaltına alındı
YEREL HABERLER ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar ...
Başkan Acar: "Heyecanımız, kaygılardan daha büyük"
YEREL HABERLER Başkan Acar: "Heyecanımız, kaygılardan daha büyük"
Şükrü Şankaya anıldı
YEREL HABERLER Şükrü Şankaya anıldı
Yüz yüze eğitime 35 bin maske ve hijyen seti desteği
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitime 35 bin maske ve hijyen seti desteği
Fuhşa zorlanan İrem televizyon programına katılmış, suçlanan çift ise teslim oldu
YEREL HABERLER Fuhşa zorlanan İrem televizyon programına katılmış, ...
Polis memuru kazada yaralandı
YEREL HABERLER Polis memuru kazada yaralandı
ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra parasını almaya çalışan adam, müdahale etmek isteyen polise kafa attı
YEREL HABERLER ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını ...
İznikli mimar evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İznikli mimar evinde ölü bulundu
Bursa'da duayen iş adamı Ali Osman Sönmez özlemle anıldı
YEREL HABERLER Bursa'da duayen iş adamı Ali Osman Sönmez özlemle ...
'Tefecilik' davasında tutuklu sanık: Avukatın talimatıyla birini vurdum
YEREL HABERLER 'Tefecilik' davasında tutuklu sanık: Avukatın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X