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Bursa’daki konut fiyatları yüzde 50 arttı Ev almak isteyenlerin ilk tercihi Nilüfer ve Mudanya Bursa’da talep kentin batısına odaklandı

İHA

Bursa’daki konut fiyatları yüzde 50 arttı Ev almak isteyenlerin ilk tercihi Nilüfer ve Mudanya Bursa’da talep kentin batısına odaklandı

Son yıllarda konut satışlarında ciddi bir artış gösteren Bursa’da en çok tercih edilen bölgelerin başında Nilüfer ve Mudanya geliyor. Özellikle kentin batı yönlü gelişim göstermesi ve ev almak isteyenlerin öncelikle bu bölgelere yönlenmesinin başında ise markalı konut projeleri geliyor.
Nilüfer ve Mudanya bölgelerinde konut satışlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut alıcılarının özellikle salgın sonrası sosyal donatı alanlarının yoğun olduğu, site yaşamının ön planda olduğu konut projelerine yöneldiğini söyledi. Bursa’da en çok konut satışının gerçekleştiği Nilüfer ilçesinde konut fiyatlarının metrekare birim tutarlarında ortalama yüzde 50 oranında bir artış gerçekleştiğinin altını çizen Özkan Aydemir, fiyat artış sebeplerinin başında inşaat maliyetlerindeki değişimler ve bunun yanı sıra bölgesel bazda yaşanan taleplerin yoğun olduğuna dikkat çekti. Aydemir, “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerde de gördüğümüz üzere Ağustos 2020'de Bursa'da gerçekleşen 6 bin 469 adetlik konut satışında liderliği bin 995 adet konut satışı ile Nilüfer kazanmıştı. Son beş yıllık istatistikleri ele aldığımızda Nilüfer’e olan talebi rahatlıkla görebiliriz. Nilüfer’de talebi arttıran sebeplerin başında kentin batı yönlü bir gelişim sürecinde olmasının yanı sıra bu bölgede inşa edilen konut projelerinin insan hayatına dokunan özellikler taşıması geliyor. Markalı konut projesi olarak adlandırdığımız projelerde günlük hayatın içinde ihtiyaç olan bir çok önemli kriter bu projeler ile gideriliyor. Özellikle salgın sonrası insanların zamanlarının büyük bir bölümünü evlerinde ya da sitelerinde geçirmesi sebebiyle site içi aktivite imkanları büyük önem kazandı. Önümüzdeki dönemlerde de gerek tedbir gerekse de yeni bir hayat modeli olması bakımından insanlar kalabalık alanlara gitmek yerine kendi yaşadıkları alanlar içerisinde yeni çözümler üretmeye odaklanıyor. Sosyalleşme, spor yapma ve aktivite oluşturma gibi belli başlı aksiyonlar için yaşadıkları sitenin bu ihtiyaçlara cevap vermesini istiyor. Bu yüzden nitelikli ve insan odaklı projelere olan talep her geçen gün artıyor” dedi.

"Mudanya yeni bir ivme kazanıyor"
Yapılan güncel araştırmalar ve veri çalışmaları neticesinde Mudanya’daki yeni konut projelerinin metrekare birim fiyatlarında da ortalama yüzde 33’lük bir artış olduğu görülüyor. Bursa’nın denize en yakında yerleşim birimlerinin başında gelen Mudanya’da özellikle son 1 yılda ciddi bir talep artışı yaşanıyor. Mudanya’daki son durumu değerlendiren Özkan Aydemir, Mudanya’nın Osmangazi ve Yıldırım gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerden önemli bir oranda kent içi göç aldığını ve Mudanya’daki yeni konutlarda da buna bağlı olarak fiyat bazlı bir artış olduğunu söyledi. Yoğun talep ve bölge bazlı gelişim sürecinin etkisi ile bölgede yeni konutlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Aydemir, “Mudanya, Bursa’nın göz bebeği olan bir ilçemiz. Bu ilçeye olan talep göz önüne alındığında ortaya çıkan tablonun bizlere verdiği en önemli mesaj Mudanya’da ki markalı konut projelerinin ve nitelikli konut sayısının artması yönünde. Umuyoruz ki konut geliştiricileri ve üreticileri bu ihtiyaçlara yönelik projeleri üretmeye hız verirler. Aksi halde mevcut konutların metrekare birim fiyatlarında dengesiz ve gerçekçi olmayan rakamlar oluşur. Bunun önüne geçmek ve bölgenin değerini arttırmak için yeni konut projelerinin Mudanya’ya kazandırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bursa ilçelerindeki son durum
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde son 1 yılda satılık konutlarda yüzde 50,18 büyüme gerçekleşirken, Nilüfer’i Mudanya yüzde 33,35, Yıldırım yüzde 23,02 ve Osmangazi yüzde 22,46 ile takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos 2020 döneminde Bursa'da gerçekleşen 6 bin 469 adetlik konut satışında liderliği bin 995 adet konut satışı ile Nilüfer kazanırken Nilüfer'i bin 117 konut satışı ile Osmangazi izliyor. Yıldırım ilçesi ise bu dönem 539 adet konut satışı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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