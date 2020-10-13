Bursa´da 12 yıl önce ölen traktör sahibine, İstanbul'da köprüden kaçak geçiş cezası

İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),(DHA) BURSA´da 12 yıl önce ölen Şahin Akın´a, geçen yıl traktörüyle İstanbul´daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Ölen babasına gelen ceza makbuzunu görünce şaşkınlık yaşayan Ali Akın (55), "Traktör 8 yıldır garajda duruyor" dedi.
İznik ilçesi kırsal Çakırca Mahallesi´ndeki, 2008 yılında ölen Şahin Akın´a ait 16 KE 323 plakalı traktöre, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle toplam 71 lira 25 kuruş ceza kesildi. 2019 yılının Temmuz-Ağustos aylarında traktöre kesilen ceza makbuzu, 14 Eylül´de Şahin Akın´ın oğlu çiftçi Ali Akın´a ulaştı. Ceza makbuzu eline geçince şaşkınlık yaşayan Ali Akın, traktörün 8 yıldır garajda durduğunu ve hareket ettirilmediğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dilekçe yazarak, cezaya itirazda bulunan Ali Akın, "Traktör 7-8 yıldır hurda bir şekilde bahçede duruyor. Babam 12 yıl oldu vefat edeli. Daha önceden de bir kez daha köprüden kaçak geçiş cezası geldi" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-10-13 11:06:10
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