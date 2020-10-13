Ejder meyvesi üreten Bursalı çiftçi: Marmara Bölgesi üretim üssü olabilir



Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/KESTEL,(Bursa),(DHA) BURSA'da, ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'ndeki tek üreticisi olduğunu belirten Özhan Öztürk, meyvenin iriliğine göre kilogram fiyatının 15 ile 30 lira arasında değiştiğini söyledi. Öztürk, çiftçinin desteklenmesi halinde Marmara Bölgesi'nin ejder meyvesi üretim üssü haline gelebileceğini söyledi.

Kestel ilçesinde 1998 yılından itibaren fidan ve süs bitkisi üretimi yapan Özhan Öztürk, 2018 yılında bin 500 metrekare alan üzerine sera kurdu. Öztürk, kurduğu serada, yurt dışında 'dragon fruit' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'pitaya' olarak adlandırılan ejder meyvesi üretmeye başladı. Güney Amerika iklimine uyumlu ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'ndeki tek üreticisi olduğunu söyleyen Özhan Öztürk, kilogram fiyatı 15 ile 30 lira arasında değişen meyveyi Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderdiğini belirtti. Öztürk, çiftçinin desteklenmesi halinde Marmara Bölgesi'nin ejder meyvesi üretim üssü haline gelebileceğini söyledi.

FİYATI 15 İLE 30 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yoğun olarak Mersin ve Antalya'da yetiştirilen ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'nde de rahatlıkla yetiştirilebildiğini söyleyen Öztürk, "1998 yılından beri bu bölgede fidan ve süs bitkisi üretiyorum. 2018 yılında bu serayı kurdum. Ejder meyvesi üretiyorum. Marmara Bölgesi'nde ilk ve tek üretim alanı. 1500 metrekare alanda üretim yapıyorum. Kışın eksi dereceye düşmemesi gerekiyor. Hava sıfırın altına düştüğü zaman bitki zarar görüp donuyor. Kaktüs familyası olduğu için güneş ışığını da dik görmemesi gerekiyor. Bitkiyi yakıyor. Bitki, Türkiye'de mecburen sera altına girdi. 2018 yılında üretime başladık. Bugün itibariyle yıl içerisindeki üçüncü hasadımızı gerçekleştirdik. Meyve çıkışımız seradan kilogram fiyatı olarak 15 liradan başlıyor. Meyvenin iriliğine göre kilogram fiyatı 30 lirayı bulabiliyor. Markete ulaştığı zaman iki katını geçiyor. Markette ise 50 liradan alıcı buluyor" dedi.

'KATMA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK'

Çiftçinin desteklenmesi halinde Marmara Bölgesi'nin ejder meyvesi üssü haline gelebileceğini, Avrupa'ya da rahatlıkla ihracat yapılabileceğini belirten Öztürk, "Özel fanlı sera sobalarımız var. Elektrikle çalışıyor. Kışın eksilere düştüğü zaman sobamız çalışıyor. İklim de yavaş yavaş değişiyor. O yüzden üretimde zorluk çekmiyoruz. Amacım bunu bu bölgede yaymak. Bursa yetkililerinin bizlere destek vermesini istiyoruz. Bu işi Marmara Bölgesi'nde üs haline getirmek istiyorum. Bu bitkinin ülkeye katma değer vergisi çok yüksek. İthalat oranları çok yüksek. Şuan Katar, Rusya, İran gibi ülkelere ihraç ediliyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir meyve. Portakalın 8-10 katı daha fazla C vitamini barındıran bir bitki. Özellikle diyabet hastalarının yiyebileceği bir meyve çünkü şeker oranı çok düşük. İçerisinde aromatik bitkiler var. Türkiye'ye çok büyük bir katkısı olduğu için bunu yaygınlaştırırsak çiftçi için de büyük bir gelir kapısı olacak. Çünkü ihracatı çok yapılıyor. Akdeniz Bölgesi'nde insanlar taleplere yetişemiyorlar. Bizler de seralarımızı çoğaltıp destek bulabilirsek Avrupa'ya ihracat yapabiliriz. Konum olarak Avrupa'ya çok yakınız. Yetkililerin desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Kestel Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-10-13 11:15:49



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