Camları kaldırım taşıyla kırıp, iş yerlerini soyan şüpheliler yakalandı



Derya EVRENMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, iş yerinin camlarını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra soyan hırsızlar A.N.E. (19) ve H.Ç. (20), yakalandı. 2 şüphelinin daha önce de aynı yöntemle iş yeri soydukları ortaya çıkarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi´nde bulunan C.K.´ye ait iş yerinde meydana geldi. 2 kişi, iş yerine gelerek önce etrafı kontrol etti. Çevrede kimsenin olmadığı gören 2 şüpheli, ellerine aldıkları kaldırım taşlarıyla iş yerinin camlarını kırıp, kaçarak uzaklaştı. Şüpheliler cam seslerine kimsenin gelmediğini fark edince yeniden olay yerine dönüp, iş yerine girdi. İçeriden 2 bin 500 lira değerinde sigara ve kasada bulunan 2 bin 500 lirayı çalan hırsızlar, daha sonra kaçtı. Sabah iş yerine gelen C.K., dükkanının soyulduğunu görünce polise haber verdi.

PASTANEYİ DE SOYMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün de Yıldırım ilçesi Çirişhane Mahallesi Eflak Caddesi'nde bulunan pastanenin aynı yöntemle soyulduğu yönünde ihbar aldı. İki olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların aynı kişiler olduğunu belirledi. İş yerlerini soyan hırsızların A.N.E. ve H.Ç. olduğunu tespit eden polis, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN

2020-10-13 11:41:08



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