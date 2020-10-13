Bursa Ticaret Borsası’ndan bölge tarımına büyük hizmet

Bursa Ticaret Borsası tarafından, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu dahilinde kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi, denetimlerin tamamlanmasının ardından yetkili sınıflandırıcı lisans belgesini alarak hizmet vermeye başladı.

Ülkemizde tarım ürünlerinin standartlarının belirlenmesini, ürünlerin sağlıklı şartlarda depolanmasını sağlayan lisanslı depoculuk sistemi çerçevesinde, Bursa Ticaret Borsası tarafından kurulan Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş, denetimlerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından aldığı ‘yetkili sınıflandırıcı lisans belgesi’ ile hizmet vermeye başladı. Karacabey’deki son teknoloji laboratuvar merkezinde, uzman mühendisler tarafından analizi yapılan ilk tarım ürünü ise mısır oldu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye’de tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve ürünlerinin kalitesinin artırılması amacıyla çok önemli bir adım attıklarını kaydetti. Başkan Matlı, “Tarım ürünlerinin sağlıklı şartlarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan ‘lisanslı depoculuk’ sisteminde, Türkiye`de sadece 5 ticaret borsası tarafından şubeleşerek verilen ‘yetkili sınıflandırıcılık’ hizmetini, Bursa Ticaret Borsası olarak vermeye başladık. Ülkemizde her geçen gün gelişen lisanslı depoculuğun ‘olmazsa olmazı’ yetkili sınıflandırıcılık hizmetinin, Bursa`da bundan böyle Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi bölge tarımı için dönüm noktası olacak” dedi.

Kurulan laboratuvar çerçevesinde öncelikle lisanslı depoya gelecek ürünlerin rutubet, protein, hektolitre, elek gibi fiziksel analizlerinin yapılacağını belirten Başkan Özer Matlı, “Lisanslı depolara giren her ziraî ürünün kalite sınıfı bellidir ve fiyatlandırma da kaliteye göre serbest piyasa koşullarında oluşur. Buna göre, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapan üreticiler daha iyi gelir elde ederken, diğer üreticiler de kaliteli üretime teşvik edilirler. Bunun yanı sıra, lisanslı depoculuk ile deposu olmayan üreticilere depolama kolaylığı sağlanır ve ürünler daha sağlıklı şartlarda saklanır. Lisanslı depolarda saklanan ürünler, ‘ürün senetleri’ ile satılacağından ürün el değiştirmez ve kayıplar yaşanmaz” diye konuştu.

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