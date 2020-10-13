Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (URGE) çerçevesinde yürüttüğü “Ekolojik Tekstiller Projesi (19.URGE. 046)” kapsamındaki ilk eğitim programını Eğitmen Güneş Güner’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Kurumsal Markalaşma Eğitimi’ ile başladı.

Eğitmen Güneş Güner, dört gün online şekilde gerçekleştirilen programda ‘Marka nedir? Nasıl oluşturulur? Marka DNA’sını oluşturmak, marka konumlandırması, marka segmentasyonu, marka yönetimi, marka iletişim stratejileri, pazarlama stratejileri, pazarlama karması, tüketici davranışları ve satın alma süreci, marka vaadi oluşturmak, hedef müşteriyi yakalamak konularını anlattı.

Programda kurumsal markalaşma ilk yolunun özgün ürünler ortaya çıkarmaktan geçtiğini anlatan Güneş Güner, bir diğer önemli kuralında oluşturulmaya çalışılan markanın altında üretilen ürünler hakkında odaklanmanın sağlanması gereğine vurgu yaptı. Odaklanma olmadan hedef pazarın ve hedef pazara giden yolların tespit edilemeyeceğini belirten Güneş Güner, “Birçok firmanın kararsızlıktan dolayı diğer markalardan, alışveriş sürecini başarıyla yürüten firmalardan ilham almaya çalıştığını anlatan Güneş Güner, bu kararsızlıklar ve taklit etme çabası içerisinde özgün fikirlerin kaybolmaya başladığını belirtti.

Güneş Güner, üretilen ürünlerin hedeflenen pazarlarda konumlandırılabilmesinin en önemli yolunun üretilen ürünlerin tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmesinden, pazardaki rekabet ortamında farkını ortaya koymasından ve ürünün ulaşılabilir olmasından geçtiğinin altını çizen Güner, her geçen gün hızla gelişen teknolojinin ve teknoloji ile birlikte sürekli değişen iş yapış ve ticaret şekillerine ayak uydurabilen firmaların pazarlarında kalıcı markalar haline gelebileceğinin altını çizdi.

Kurumsal Markalaşma ve URGE çalışmalarının önemine vurgu yapan Eğitimci Güneş Güner, firmaların dünya pazarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretimler yaparak, ürün ve firmaları için kurumsal markalaşma sürecini doğru yönetmeleri ile dünya sahnesine çıkarak, kendilerine global pazarda kendilerine sağlam bir yer bulabileceklerini anlattı. Uluslararası pazarda rekabetçiliğin artırılmasına dair çalışmaların ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Güner, pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni dünya düzeninde ortaya çıkan fırsatların ancak bu çalışmalarla yakalanabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.