Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisi: Psikolojik sorunlarım var (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'da, N.A. adlı kadını taciz edip, parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen ve kendisine müdahale eden polise kafa atan Umut Işık (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Işık, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'polise görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Derya EVREN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Derya EVREN

2020-10-13 15:42:15



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