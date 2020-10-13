Kanserden ölen Emir, Fenerbahçe formasıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da bir yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emir Çıbık (16), son yolculuğuna uğurlandı. Fenerbahçe taraftarı olan Çıbık´ın tabutuna ise üzerinde `Emir´ yazan 4 numaralı Fenerbahçe forması bırakıldı.
Orhangazi ilçesinde, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve doktorların kemik kanseri teşhisi koyduğu Emir Çıbık, bir yıldır tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Çıbık'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Emir Çıbık'ın, Orhanbey Ortaokulu´ndan mezun olduktan sonra geçen yıl Orhangazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi´ne kayıt yaptırdığı ancak rahatsızlığı nedeniyle kaydını dondurduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE FORMASI BIRAKILDI
Emir Çıbık, Orhangazi ilçesindeki yeni mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emir´in cenazesinde ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Fenerbahçe taraftarı olan Çıbık´ın tabutuna ise üzerinde `Emir´ yazan 4 numaralı Fenerbahçe forması bırakıldı.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2020-10-13 16:07:40
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