Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Munford, Newman 20, Can Maxim Mutaf 16, Kadji 11, Metin Türen 20, Tevfik Akdamar, Jones 2, Birkan Batuk 5, Ender Arslan 7, Oğuz Savaş, Hamilton 3
PROMITHEAS PATRAS: Agbelese 9, Lountzis 3, Agravanis 10, Christodoulou 8, Miller 27, James 3, Faye 6, Mantzaris 5, Giannopoulos 17, Radicevic 5
1'İNCİ PERİYOT: 25-26
İLK YARI: 43-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68
5 FAUL: 37.50 Mantzaris (Promitheas Patras)7Days EuroCup D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras´a 84-93 mağlup oldu.
TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadeleye Frutti Extra Bursaspor, etkili bir başlangıç yaparak 3´üncü dakika sonunda farkı 7´ye çıkardı: 10-3. Konuk ekibin molasına karşın ritmini koruyan ev sahibi, Malik Newman ve Daniel Hamilton´ın dış atış isabetleriyle birlikte 7´nci dakikada farkı 12´ye taşıdı: 25-13. Periyodun bitimine 2,5 dakika kala geri dönüşe imza atan Yunanistan temsilcisi, 13-0´lık yakaladığı seri ile birlikte bu bölümü 25-26´lık skorla önde kapadı.
İkinci periyoda Metin Türen´in isabetleriyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, savunmada çözüm üretemeyince 15´inci dakika 36-36´lık eşitlikle geçildi. Bu bölümden sonra skor üstünlüğü sürekli olarak el değiştirirken, maçta etkili bir oyun ortaya koyan Ian Miller´ın sayılarıyla Promitheas Patras, soyunma odasına 43-46´lık skor avantajıyla girdi.
Dönüşte de hücumda üretkenliğinde sorunlar yaşayan Frutti Extra Bursaspor, Ian Miller´ın üst üste sayılarına engel olamayınca, Yunanistan temsilcisi 25´inci dakikayı 45-57 önde geçti. Bu bölümde Malik Newman-Metin Türen ikilisiyle çözüm üretmeye çabalayan Frutti Extra Bursaspor, savunmada dengeyi kuramadı ve final periyoduna Promitheas Patras´ın 59-68´lik üstünlüğü ile başlandı.
Direnç gösteren Frutti Extra Bursaspor, bu kez savunmasını sertleştirirken kısa sürede sonuç aldı. Metin Türen´in skorer oyunu ile birlikte, Malik Newman´ın dış atış isabeti sonrası fark 3´e indi: 72-75. Ancak Charis Giannopoulos´un sayısıyla yeniden hareketlenen Yunanistan temsilcisi, son dakikaya 77-83 önde girdi. Kalan bölümde serbest atışlarda da hata yapmayan Promitheas Patras, parkeden 84-93´lük skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alırken, Frutti Extra Bursaspor sahasında oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-10-13 22:22:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.