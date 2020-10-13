İnegöl'de çok sayıda sahte içki ele geçirildi

– Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesi’nde bir kıraathanede dezenfektan yapımında kullanılan etil alkolden kaçak içki imal edildiği ve pet su şişelerinde satış yapıldığını belirledi. Söz konusu adrese ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 12 litre yapılmış sahte rakı, 10 litre yapılmış sahte votka, 25 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol maddesi ve içki imalatında kullanılan 18 adet anason esansı ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi N.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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