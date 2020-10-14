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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

İHA

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Bursa'da ikisi çocuk üç kişinin bindiği elektrikli bisiklet yürekleri ağza getirdi.
Kameralara yansıyan olay, Bursa'nın en işlek caddelerinden Mudanya Bulvarı'nda yaşandı. Acemler Kavşağı'ndan merkez istikametine doğru ilerleyen elektrikli bisikleti görenler şaşkına döndü. Sürücü, önünde ayakta duran 5 yaşlarındaki çocuk ve arkasında düşmemek için sıkı sıkı tutunan 8 yaşlarındaki çocuk ile adeta kazaya davetiye çıkararak yol aldı. Toplam 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet, kısa süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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