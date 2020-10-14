Bursa'da su samuru görüldü

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Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi. Vatandaşların elleriyle balık verdiği su samuru daha sonra gözden kayboldu.

Gemlik'in Fıstıklı Mahallesi sahilinde vatandaşların cep telefonu kamerasına su samuru takıldı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru, sahilden vatandaşların denize attığı balık ile beslendi. Suda hızla ilerleyen samurunu besleyen vatandaşın, "Gel pisi pisi, gel pisi pisi" demesi gülüşmelere sebep oldu. Suya dalıp çıkan su samuru daha sonra gözden kayboldu.

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