Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Muammer İRTEM/BURSA (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, `ByLock´ kullanan ve darbe girişiminden önce Bank Asya´da hesapları bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, `ByLock´ kullanan, FETÖ´nün okullarında eğitim alan ve Bank Asya´da hesapları bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Operasyonda 8 şüpheliden 6´sı yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-10-14 09:28:19



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