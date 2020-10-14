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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de adrenalin parkı kurulacak

İHA

Nilüfer’de adrenalin parkı kurulacak

Nilüfer Belediyesi, Gümüştepe Mahallesi’nde Karting Pisti’nin olduğu alanda bir adrenalin parkı kurmaya hazırlanıyor.
Nilüfer Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı ikinci oturumunda gündeme gelen konu hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Orhaneli yolu üzerinde belediyeye ait alanda yapişletdevret modeliyle adrenalin parkı kurulacağını söyledi.
İklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılında Avrupa Komisyonu İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayarak, kentteki karbondioksit oranını azaltmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Başkan Erdem, bu nedenle Karting Pisti’nden vazgeçtiklerini ifade etti.
2020 yılına kadar Nilüfer’de karbondioksit salınımını yüzde 20 azaltmayı taahhüt eden Nilüfer Belediyesi’nin bu hedefi yüzde 16,29 seviyesinde tutturduğunu ve çıtayı bir adım daha yükselterek 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediğini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, bu nedenle motorlu araçlarla yapılan sporlar yerine doğa sporlarına yöneldiklerini söyledi. Bu bakış açısıyla Karting Pisti’nin bulunduğu alanda eksterm sporları sevenlere hitap edecek bir adrenalin parkı kurmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi, toplam 19 bin metrekarelik alanı ihaleyle 15 yıllığına kiralayarak, yapişletdevret modeliyle bölgeye bir adrenalin parkı kazandıracak.
Park içerisinde; tırmanma duvarı, düşüş durdurucu, dev salıncak, gibi 48 oyun platformunun bulunduğu ahşap kule ve macera parkuru, ağlı macera parkuru, zipline ve serbest düşüş kulesi, tubby slide, 4’lü salto trombolin, survivor parkuru gibi bölümler bulunacak.

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