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Azmin zaferi İznik Müze Müdürlüğünde çalışan işçi, üniversite sınavına girip sanat tarihi bölümünü kazandı

İHA

Azmin zaferi İznik Müze Müdürlüğünde çalışan işçi, üniversite sınavına girip sanat tarihi bölümünü kazandı

Bursa’nın İznik ilçesindeki müze müdürlüğünde 8 yıldır işçi olarak çalışan bir kişi, üniversite sınavına girerek, sanat tarihi bölümünü kazandı.
İznik Nilüfer Hatun İmâreti Türk İslâm Eserleri Müzesinde 8 yıldır işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası 41 yaşındaki Ertuğrul Kaya, 2015 yılında girdiği üniversite sınavında muhasebe bölümünü kazanıp eğitimini başarıyla tamamladı ve İznik Müzesi'nin muhasebe bölümünde çalışmaya başladı. Bununla yetinmeyen genç adam en son yapılan üniversite sınavlarında Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü kazandı. Kaya, bölümünü tamamlarsa çalıştığı müze uzmanı olarak görev yapacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ertuğrul Kaya, “Müzede çalışmam ve İznik’in tarihî yönden çok zengin olmasından dolayı buna merak sardım. Sanat tarihi bölümünü okumak için karar verdim. İznik’in tarihi çok önemli ve çalıştığım müzenin etkisi de çok büyük” dedi.

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