Bursa’nın en büyük meydanı temel için hazır Bursa’nın göz bebeği olacak

Osmangazi Belediyesi tarafından Santral Garaj bölgesinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı projesinin inşaat çalışmalarında büyük yol kat edildi. Meydanın altına inşa edilecek 4 katlı otopark için yerin 24 metre altına kadar kazı yapılarak temel kotuna ulaşıldı. Temel kotuna grobeton dökülerek dev proje temel atmak için hazır hâle getirildi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en büyük meydanını şehre kazandırmak için hayata geçirdiği Osmangazi Meydanı inşaatındaki zemin güçlendirme ve hafriyat çalışmalarını tamamlayarak, dev projeyi temel atmak için hazır hâle getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın büyük bir kararlılık ortaya koyarak başlattığı proje için yıllardır âtıl vaziyette duran Santral Garaj bölgesinde yüzden fazla bina istimlâk edilirken, yapılan kamulaştırmalar için 150 milyon lira bedel ödendi. Kamulaştırmalar sonucunda elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen projenin inşaatı için ilk kazmayı geçen yıl vuran Osmangazi Belediyesi, geride kalan bir yılda çalışmalarda büyük yol kat etti. Meydanın altına inşa edilecek olan 2000 araç kapasiteli 4 katlı otopark için yerin 24 metre altına kadar kazı yapılırken, projenin temelini güçlendirmek maksadıyla zemine 631 fore kazık çakıldı.

Bursa'ya değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak olan Osmangazi Meydanı inşaatında temel kotuna ulaşılırken, grobeton dökülerek dev proje temel atmak için hazır hâle getirildi. 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan dev meydan, sosyal ve kültürel alanları, millet kıraathanesi, nikâh salonu, aktivite alanları gibi özellikleriyle de adeta Bursa’nın gözbebeği olacak. Bursa denilince ilk akla gelecek ve şehrin göbeğinde 24 saat yaşayan bir meydan olacak olan Osmangazi Meydanı, il merkezini süsleyen estetik bir görüntü katacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı şantiyesini gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Bursa için büyük önem taşıyan meydanın çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bu büyük proje için yerin 24 metre altına kadar kazı çalışması yaptık. Kazılan bu bölüme 4 katlı 2000 kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Fore kazık çalışmalarını tamamlayarak zemini güçlendirdik. Ankraj (betona demir tespit edilmesi) çalışmaları devam ediyor. Hafriyat çalışmalarında da sona geldik. Temel kotuna inerek grobetonu attık. Bundan sonraki süreçte dev projenin temelini atacağız. Osmangazi Meydanı tamamlandığında Bursa’nın marka değeri olacak” dedi.

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