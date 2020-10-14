Tıp Fakültesi’nin 50 yılı bu sergide

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, kuruluşunun 50. yılını kurucu dekan Prof. Dr. Fikret Karaca’nın adını verdiği Tıp Tarihi Koleksiyonu’nda sergiliyor.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan BUÜ Tıp Fakültesi, fakülte tarihini ve geçirdiği süreçleri anlatan sergiyi ziyaretçilere açtı. Fakülte yönetimi ve başhekimlik, hastane girişindeki alanda sergilenen fotoğraf, resim ve belge koleksiyonuna kurucu dekan Prof. Dr. Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu adını verdi. Sergi açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Kurucu Dekan Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kızı Leman Dorsay, fakülte ve hastane yöneticileri, akademisyenler ile personel katıldı.

Koleksiyonun açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, toplumların geçmişlerini iyi tanımaları hâlinde geleceğe daha iyi hazırlık yapabileceklerini vurguladı. Tıp Fakültesi’nin 50 yıl önce İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Üniversitemizin kuruluş tarihi 1975. Tıp Fakültemiz bizden 5 yıl önce kurulmuş ve faaliyet geçmiştir. Fakültemiz, eğitim öğretim kadrosu ve hizmet kalitesi açısından Türkiye’nin en önemli fakülteleri arasında yer almaktadır. Bugüne kadar fakültemize ve üniversitemize çok önemli yöneticiler geldi geçti. Hepsinin ortak özelliği üniversitemizi daha ileriye götürmek için çalışmak oldu. Bu anlamda fakültemiz başta olmak üzere, üniversiteye hizmet sunmuş ve öteki dünyaya irtihal etmiş herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Buralarda insana sunulan sağlık hizmeti, onların amel defterlerine sürekli akıp giden bir sadaka olarak yazılıyor. Bu çok önemli bir hadisedir. Bizden sonraki neslin de bu fakülteyi ve hastaneyi daha ileri noktaya taşıyacağına olan inancımız var. İnşallah burada yetişen gençler, bu küçük sergimizi gezdiği zaman Fikret hocamız başta olmak üzere bütün yöneticilerimizi rol model alacaklardır” diye konuştu.

Kurucu dekan Prof. Dr. Fikret Karaca’yı rahmetle anarak sözlerine başlayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise, “Fakültemizde 50 yılda çok önemli gelişmeler oldu. Binlerce tıp öğrencisi hekim oldu. Yüzlerce uzman yetiştirdi, araştırmacı ve akademisyenler yetiştirdi. İleriye yönelik çok büyük projelerimiz de var. Bizimle birlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. Bundan sonra da büyük bir adımla, önümüzdeki projeler ve yeni hastanelerle yolumuza devam edeceğiz. Bizim hayalimiz bir müze oluşturmaktı. İlk etapta böyle bir koleksiyon açıldı. İnşallah bu projeyi daha da geliştireceğiz. Ben bu sergiye emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kızı Leman Dorsay da babasının Bursa aşığı bir hekim olduğunu aktardı. Bu sayede Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de kurulmasının önünün açıldığına işaret eden Leman Dorsay, “Babam emekli olduğu 1986 yılına kadar Bursa’da yaşadı. Sonra İstanbul’a döndü. Benim de doktor olmamı isterdi. Ancak benim yüreğim o dönem doktorluğun zor şartlarını kabul etmemişti. Bana bu özel günü yaşatan, babamla ilgili bu olayı gerçekleştiren, kadir kıymet bilen bu güzel insanlara teşekkür ederim. Yıllardır hep hayâlimdi. Projeye inanan, destek veren ve ön ayak olan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık gönlüm rahat” şeklinde konuştu.

Açılışta söz alan BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ise sergi mekânının oluşturulmasında emeği bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından koleksiyonun açılış kurdelesi kesildi. Dâvetliler daha sonra hep birlikte sergi alanını gezdi.

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