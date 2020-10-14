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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa için güç birliği

İHA

Bursa için güç birliği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa’daki oda ve borsaları birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir geleceğe taşımak maksadıyla sürdürülen ‘ortak akıl toplantısı’nın 19.'su videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
COVID19 salgını sebebiyle dijital ortamda gerçekleştirilen ortak akıl toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı, ilçe oda ve borsa başkan ile meclis başkanları katıldı. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili sunumun ardından programın açılında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ortak akıl toplantısında pandemi süreci sonrasında iş dünyasının mevcut durumu ve sektörlerin taleplerini değerlendirdiklerini söyledi. “Ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda oda ve borsalar olarak azimle çalışmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Burkay, ortak akıl buluşmalarının sektörlerin ortak meselelerine kalıcı çareler bulunması için gerçekleştirildiğini vurguladı.
Başkan Burkay, salgın sebebiyle sosyal ve toplumsal yönleriyle olduğu kadar ekonomik açıdan da önemli bir imtihandan geçildiğini söyledi. BTSO olarak bu süreçte pandeminin Türkiye’de tespit edildiği ilk günden itibaren harekete geçtiklerini kaydeden Başkan Burkay, ilk etapta valilik koordinatörlüğünde kriz masası oluşturulduğunu, acil eylem planı kapsamında tüm sektörlerin görüş, öneri ve taleplerinin takipçisi olduklarını dile getirdi. Bursa’daki OSB’lerde antikor testlerinin devam ettiğini ve şimdiye kadar 50 bine yakın çalışanın test yapıldığını belirten İbrahim Burkay, “İş dünyasından gelen talep ve önerileri rapor halinde TOBB öncülüğünde ilgili bakanlıklara en hızlı şekilde ulaştırdık. Hükûmetimizin yaklaşımı sayesinde üyelerimizin taleplerinin büyük kısmı hayata geçti. Bursa iş dünyamızın talepleri doğrultusunda hazırladığımız raporlar ışığında sektörlerimize sunulan destek paketleri firmalarımızı ayakta tuttu. İş dünyasının pandemi döneminin ilk 6 ayını en az hasarla atlatmasında bu hamlelerin önemli katkısı oldu” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin 60 yıllık rüyası olan yerli otomobilin Bursa’da gerçeğe dönüştüğünü belirten Başkan Burkay, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) otomotiv sektöründeki yeni nesil teknolojilere geçişte itici bir güç olacağının altını çizdi. Bursa iş dünyası olarak Dijital Oda Projesi kapsamında online eğitimler ve hedef ülke pazarlara yönelik webinarlar düzenlediklerini belirten Başkan Burkay, dijital platformun bütün avantajlarını üyelerin hizmetine sunduklarını belirtti. Başkan Burkay, “İnşallah hep birlikte çalışarak, bu sıkıntılı dönemi geride bırakacağız. BTSO olarak sektörlerimizin yanında olmaya ve iş dünyamızın ortak çıkarları doğrultusunda oluşan talep ve önerilerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bütün oda ve borsalarımıza gerek pandemi öncesi gerek pandemi sonrasında ortaya koyduğu örnek çalışmalardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. ‘Birlikten güç doğar’ inancıyla yakaladığımız ortak hareket etme kabiliyetiyle kentimiz, gelecek hedeflerine de emin adımlarla yürüyecektir” dedi.
“Bursa örnek bir şehir”
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve BTB Başkanı Özer Matlı, dünya ekonomilerini derinden etkileyen virüs salgını sebebiyle birçok sektörün büyük zarar gördüğünü söyledi. Özer Matlı, konuşmasında iş dünyasının gündemindeki birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bursa Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler de veren Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu dâhilinde kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi’nin denetimlerin tamamlanmasının ardından yetkili sınıflandırıcı lisans belgesini alarak hizmet vermeye başladık. Yeni hizmet binasının inşaat çalışmaları devam ediyor. Bursa Ticaret Borsası olarak Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi olan proje okulu Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BEBKA ile zeytin ve zeytinyağı üzerinde Bursa’nın daha faal olması için çalışıyoruz. El ele kol kola hareket ederek Bursa daha ileriye taşıyabiliriz. Bursa, bütün alanlarıyla örnek bir şehir. Bursa’nın ihracat yapısına baktığımızda Anadolu’dan daha az sorun hisseden bir şehirde yaşıyoruz. İnşallah Bursa’daki yapacağımız örnek projelerle ülkemize daha fazla fayda katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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