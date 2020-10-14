Ödünç’ten kültür ve tanıtım hamlesi

AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Atilla Ödünç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek, Bursa belediyelerinin yatırımları için destek istedi.

Milletvekili Ödünç, "Bursa’mız kültürü, tarihî eserleri ve tabiî güzellikleri ile her dönemde cazibe merkezi olmuştur. Osmanlı’ya payitahtlık yapan bu ulu şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu bilinçle hareket ederek, Bursa’mızdaki güzellikleri, tarihî eserleri, mesire alanlarını nasıl değerlendirebiliriz? Bunun için kolları sıvadık. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın yapmayı planladıkları, yapımı devam eden projelerini hayata geçirmek için Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimiz sırasında İznik’in UNESCO Dünya Miras Listesine alınması, Yeşil Külliyesi Çevre Düzenlemesi, Kozahan Avlu Düzenlemesi, Sultan Türbeleri Bakım Onarımı, Yenişehir Kapı Restorasyonu, Roma Tiyatrosu Restorasyonu, Gürsu Taşköprü Sokak Çalışmaları, Keles Kırsal Turizm Projesi, Yenişehir Yarhisar Kırsal Turizm Projesi, Büyükorhan Derecik Bazilikası, Harmancık Mesire Alanı, İnegöl Amfi Tiyatro Alanının revize edilmesi, İnegöl Belediyesi Millet Kraathanesi, Orhaneli Çanakkele Şehitleri Saygı Projesi, Orhangazi Eğitim Kongre Merkezi, İznik Sergi Salonu Kütüphane ve Tiyatro Salonu yapım işi, Mustafakemalpaşa Güneş Enerji Santral Projesi dile getirerek, bunlara ilgili belediyelerimizin yapmış oldukları çalışmaları Ersoy’a illettik. Bursa’mızın turizmde hak ettiği yere gelebilmesi, kültür şehri olması, doğal güzelliklerinden daha çok yararlanılması için bu projelere hız verilmesi gerektiğini ifade ettik. Ersoy ziyaretimizi memnuniyetle karşılayarak, bu projelerin hayat bulması için bakanlık olarak desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirdi" dedi.

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