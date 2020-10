Bebeğini hastaneye götürdü, koronavirüs uyarısı yapan röntgen teknisyenine tekme attı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) BURSA'da eşiyle birlikte ateşlenen bebeklerini götürdükyeri hastanede, röntgen odasına girmek isteyen baba, koronavirüs uyarısı yapan teknisyene tekme attı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Halim Kaşıkçı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadığını belirtti.

Olay, geçen hafta Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi´nde meydana geldi. Ateşlenen down sendromlu bebek, anne ve babası tarafından hastaneye götürüldü. Sarı alanda yapılan muayenenin ardından doktorlar, bebeğin röntgen filminin çekilmesini istedi. Bebeği röntgen bölümüne götürmek isteyen çifti uyaran güvenlik görevlisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca bir kişinin bebeğe refakat edebileceğini söyledi. Ancak çift, uyarıları dinlemeyerek, röntgen bölümüne girdi. Röntgen odasına da birlikte girmek isteyen çifti, bu kez röntgen teknisyeni uyardı. Uyarılara sinirlenen baba, röntgen teknisyenine tekme attı. Saldırgan baba, beyaz kod verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ve jandarmaya da direndi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Baba, gözaltına alındı. Emniyete götürülen adı açıklanmayan baba, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA YAPILAN ŞİDDETİ KINIYORUM'

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Covid-19 pandemisinden bu yana gecesini gündüze katan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyla ilgili olarak 'beyaz kod' verildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Hukukçularımız olayı yakından takip ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaşanan bu kötü olaydan dolayı sağlık çalışanlarımıza ve orada bulunan diğer kamu personelimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Hastalanan bebek hakkında da bilgi veren Kaşıkcı, "Tüm bu olumsuzluklara karşı acil servise gelen bebeğimizin tedavisi için gerekli tüm işlemler yapılmış olup, hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

