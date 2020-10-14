Bursa'da eve uyuşturucu baskını; 1 kilo bonzai bulundu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu satışı yapıldığı belirtilen eve polis ekiplerince düzenlenen baskında, 1 kilo 96 gram bonzai ele geçirildi.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İlçe KOM Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İnegöl´deki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve eve yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında; 1 kilo 96 gram bonzai ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde bulunan D.K., gözaltına alınırken, bağlantılı olduğu tespit edilen O.Ç. ve S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-14 13:21:32



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