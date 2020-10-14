Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Yakup U.'yu otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramalarda, torpido gözlerinde ve müzik sisteminin arkasına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Ali Kemal Ç.'yi (33) takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Ali Kemal Ç., dün gece saatlerinde Görükle Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında 16 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali Kemal Ç., uyuşturucu maddeleri Yakup U.'dan (34) aldığını söylemesi üzerine polis ekipleri tekrar harekete geçti. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edilen Yakup U., evine yakın bir sokak üzerinde 16 YJ 813 plakalı otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. Yakup U.'nun evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 29 mermi, 1 adet hassas terazi, 2 adet kılıç, 2 adet esrar öğütücü aparat, 43 gram toz uyuşturucu, 6 gram esrar, 9 gram metamferamin, 246 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 400 lira ve 5 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali Kemal Ç., 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Yakup U. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-10-14 14:24:34



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