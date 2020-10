Bursa'da sağlık çalışanına şiddete gözaltı Covid-19 sebebiyle hastaneye alınmadığı için sağlık çalışanına tekme atan baba gözaltına alındı

Bursa'da hasta bebeği için acile gelen bir vatandaş ortalığı birbirine kattı. Covid19 salgını dolayısıyla hastanın yanına tek refakatçi alınacağını söyleyen sağlık çalışanına tekme atan vatandaş, şikayet üzerine gözaltına alındı. Olayın ardından açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, bu zorlu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının sonuna kadar yanında olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, geçtiğimiz hafta Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde meydana geldi. Down sendromlu olduğu öğrenilen bebeğinin ateşlenmesi sonucu acil servise eşiyle birlikte gelen bir vatandaşa sarı alanda muayenelerinin yapılmasının ardından röntgen çekilmesi istendi. O sırada koridorda bulunan güvenlik görevlisi, röntgen odasına giden vatandaşa Covid19 salgını sebebiyle hastanın yanında iki refakatçinin olamayacağı uyarısında bulundu. Çıkmamakta ısrar eden vatandaşa bu sefer de röntgen odasına da eşiyle birlikte girmeye çalıştığı sırada, yüksek radyasyon riski sebebiyle tek kişi girilmesi konusunda görevli röntgen teknisyeni tarafından uyarılarda bulunuldu. Tüm uyarılara rağmen tartışmaya devam eden vatandaş, röntgen teknisyenine tekme attı. Beyaz kod verilmesinin ardından olay yerine gelen güvenlik görevlisi, polis ve jandarmaya da direnen vatandaşın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası vatandaş, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Olayın ardından açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Covid19 pandemisinden bu yana gecesini gündüze katan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyla ilgili olarak 'beyaz kod' verildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Hukukçularımız olayı yakından takip ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaşanan bu kötü olaydan dolayı sağlık çalışanlarımıza ve orada bulunan diğer kamu personelimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Hastalanan bebek hakkında da bilgi veren Kaşıkcı, "Tüm bu olumsuzluklara karşı acil servise gelen bebeğimizin tedavisi için gerekli tüm işlemler yapılmış olup, hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

