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Bursa'da fırtınada batan balıkçı teknesinin mürettebatını sahil güvenlik kurtardı

İHA

Bursa'da fırtınada batan balıkçı teknesinin mürettebatını sahil güvenlik kurtardı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde fırtınada batan balıkçı teknesinin mürettebatını donmak üzereyken sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.15 sıralarında Fıstıkılı Limanı’ndan Gemlik Körfezi'ne balık tutmak için açılan 12 metrelik Mercan 9 isimli saç balık avlama teknesi, 4 mürettebatı ile birlikte saat 17.45 sıralarında Fıstıklı açıklarında şiddetli fırtına sebebiyle alabora oldu. Tekne tamamen batınca teknede bulunan kaptan Nazif Turhan ile mürettebatlar Ali Acar, Cüneyt Aksu ve Cemal Aksu’nun denizdeki yaşam mücadelesi de başladı. Saat 18.40 sıralarında olay yerinden geçerken denizdeki kazazedeleri fark eden bir ticari kuru yük gemisi, sahil güvenliğe ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Güney Marmara Bot Komutanlığına bağlı TCSG25 botu, 19.20 sıralarında hipotermiye girmek üzere olan denizdeki tüm mürettebatı kurtarıp Fıstıklı Balıkçı Barınağı’nda hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansı personeline teslim etti. Armutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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