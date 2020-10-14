FETÖ'nün mali işler sorumlusu Edirne'de yakalandı

Derya EVRENMehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA'da polis ve MİT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde mali konularda üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.G., yurt dışına kaçarken Edirne´nin Keşan ilçesinde yakalandı. Operasyonda A.G.´nin eşi P.Ö.G. ile A.G.´ye yardım ettiği belirlenen T.A. da gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ile MİT Bursa Daire Başkanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve örgüt adına himmet, kurban ve bağış adı altında toplanan paraları örgüte aktardığı, örgüt içerisinde mali konularda üst düzey sorumlu olduğu öğrenilen A.G.´nin yurt dışına kaçacağı yönünde ihbar aldı. TEM ve MİT ekipleri, şüpheli A.G.´yi teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.G´nin Edirne´de olduğunu ve yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirleyen ekipler A.G.´nin Keşan´da kaldığı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında A.G. ve yurt dışına kaçmasına yardım eden T.A. gözaltına alındı. Aynı saatlerde A.G.´nin 11'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kararı çıkarıldığı eşi P.Ö.G. de Nilüfer ilçesindeki evinde yakalanarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü´ne teslim edildi.
Gözaltına alınanlardan T.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, FETÖ/PDY üyesi A.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G.´nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-10-14 15:34:26
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