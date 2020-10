Mudanya’ya yatırım yağmuru

Son 3 yılda toplam 200 milyon TL’yi aşan ve ilçe belediyesinin yıllık bütçesinin 2 katı yatırımı Mudanya’ya kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’nın çehresini her geçen gün daha da güzelleştiriyor.

Bursa’nın sahile açılan kapısı olan ve İstanbul’la deniz bağlantısının sağlandığı Mudanya’nın daha yaşanabilir yer hâline gelmesi için çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, önceliği alt yapıya verdi. Son 3 yılda yapılan yaklaşık 134 milyon TL’lik yatırımla Mudanya’ya 23 kilometre içme suyu hattı, 22 kilometre kanalizasyon hattı, 6 kilometre yağmursuyu hattı, 2 adet içme suyu deposu, bir sulama tesisi ve bir arıtma tesisi kazandırıldı. Son yıllarda ani yağışlar nedeniyle ülke genelinde yaşanan sel ve su baskınlarının önüne geçmek maksadıyla Mudanya ilçe merkezinden geçen derelerde ıslah çalışmaları ise periyodik olarak sürdürülüyor.

Deniz ulaşımının Mudanya iskelesinden sağlandığı BUDO bilet fiyatlarında yüzde 40 indirime giderek özellikle Bursa İstanbul arasında yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki karayolu ağını da sağlıklı hale getirmek için yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla Ülküköy, Halitpaşa, Çağrışan, Bademli, Güzelyalı Eğitim, Aydınpınar ve Mürsel mahalleleri ile İpekyayla Akköy Çepni bağlantı yolu ile Işıklı Yeni Ömerköy bağlantı yoluna 14 bin 70 metre sıcak asfalt döküldü. Bunun yanında Eğerce, YamanYalıçiftlik, KaymakobaTrilye, KaymakobaYalıçiftlik, ÇınarlıKaymakoba, YamanÇınarlı, OrhaniyeÇınarlı, KaymakobaÇınarlı, AkköyDedeköy, Hasköy, DedeköyK.Yenice, Işıklı, DereköyMirzaoba Arası, KaymakobaMirzaoba ve Akköy Mezarlık Yolunu kapsayan 42 kilometrelik alanda sathi kaplama yapıldı. Mudanya’da 100 bin 570 ton ocak malzemesi temini, 5831 metre bordür, 8748 metre kaldırım, 3407 metre oto korkuluk, 25 bin 540 metrekare parke temini ve 17 bin 321 metrekare parke kaplama çalışmasıyla birlikte son 3 yılda ulaşıma yaklaşık 29 milyon TL harcandı.

Sahile estetik dokunuş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ve Güzelyalı sahil bandı da oturma gruplarından, yeşil alan düzenlemelerine kadar her alanda yaptığı çalışmalarla bölgeye yakışır hale getirdi. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 1.223 adet çalı bitkisi, 41 adet ağaç, 42 bin 843 adet çiçek dikimi ile 650 metrekarelik rulo çim serimi gerçekleştirildi. Ayrıca; Bademli kavşağı ile Mudanya ilçesi arasındaki 16 bin 600 metrelik yolun kenarlarındaki toplam 35 bin 920 metrekare alandaki otlar düzenli olarak tırpanla temizlendi. Yine Mudanya sahilinde demir dubalar yenilenirken, lunapark etrafına da tel örgü çekildi. Belirli noktalara sokak hayvanları için su ve mama kabı konulurken, benzer çalışmalar Güzelyalı sahilinde de gerçekleştirildi. Mudanya’da BUDO İskelesi ile Mütareke Binası arasındaki 9 aydınlatma direğinin zemin betonu ahşapla kaplanırken, sahildeki beton oturma banklarının ahşap kaplamaları tamir edildi. Sahil yürüyüş yoluna ilave banklar ve çöp kutuları yerleştirildi. Hem Mudanya hem de Güzelyalı sahilindeki yarım ay şeklindeki oturma gruplarının beton kısımları boşanarak estetik bir görünüm kazandırıldı. Mudanya ana arter ve Güzelyalı sahili yeşil alan bakım çalışmaları ile kent mobilyaları için de yaklaşık 564 bin TL’lik yatırım yapıldı. Bunun yanında sahil düzenleme, Altınkum yol onarımı, Güzelyalı ve Burgaz’daki mendirek onarımları ile Simens fabrikasının yanındaki sahilde duvar yapımına da 15 milyon 700 bin TL harcandı.

Her yerde Büyükşehir imzası

Altyapıda olduğu gibi üst yapı çalışmalarında da eğitim kurumlarından spor tesislerine kadar farklı alanlarda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi son 3 yılda Göynüklü ve Çekrice spor tesisleri, Göynüklü piknik alanı, kent mezarlığının genişletilmesi, Güzelyalı, Ömerbey, Yamanköy, Yörük Yenicesi ve Çamlık Mahallesi mezarlığı bakımı, 12 Eylül ilkokulu ile Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bakım onarımı, hayvan barınakları yapımı, liman bölgesi bakım onarımı, Mürseller mahallesi Mürsel Dede haziresi bakım onarımı ile Tahir Ağa hamamı tadilatını tamamladı. Kumyaka Hamamı, Sinanbey Eski Camii Çeşmesi ve Dere Köy Kilisesi röleve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik uygulama projeleri hazırlandı. Çepni Mahallesi meydan düzenlemesi ve çay ocağı yapımı ile Hasköy Batıkent mezarlığı projesinde de uygulama çalışmaları devam ediyor. Mudanya ilçe merkezinde kalan stadyumun yerine planlanan Mudanya yeraltı otoparkı ve spor alanı düzenlemesi, Mudanya Güzelyalı stadyumu ve BUSMEK Mudanya Kurs Merkezi’nin ise proje çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve projeleri hazırlanan çalışmalar için yaklaşık 27 milyon 500 bin TL’lik yatırım yapılırken, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla Mudanya’nın çehresi her geçen gün değişiyor.

Hizmet çıtası daha da yükseliyor

Bursa’yı 17 ilçesi ve 1058 mahallesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve kentteki yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’da da hizmet çıtasının her geçen gün daha da yükseldiğini söyledi. Büyükşehir imkanlarının tüm ilçelerde de en iyi şekilde kullanıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Mudanya’da sadece içme suyu arıtma tesisi ve alt yapı yatırımlarına bugüne kadar 130 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. İlçe belediyesi imkanlarıyla böyle bir yatırımın hayata geçirilmesi mümkün değil. Gerek sahil düzenleme gerekse de ulaşım konusunda yaptığımız hizmetlerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Mudanyalılar yapılan hizmetleri görüyor. Bugüne kadar hizmet noktasında hiçbir ilçemize siyasî bir bakış açısıyla yaklaşmadık. Bizim için önemli olan Mudanya Belediyesi’nin hangi partinin elinde olduğu değil, Mudanyalıların refah seviyesinin artması” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.