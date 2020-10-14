Tekel bayilerine kaçak içki denetimi

Türkiye genelinde sahte alkolle ölümlerin artması üzerine Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de tekel bayileri ve eğlence mekânları denetlendi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından kaçak ve sahte alkolden zehirlenme ve ölümlerin artması üzerine Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tekel bayileri ve alkollü içki satışı yapılan işletmeler ile eğlence mekânlarında denetim yaptı. Ekipler bandrol kontrolleri yaparken, iş yerleri kaçak içki konusunda ikaz edildi.

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