Park ve bahçelerde tedbir üst seviyede

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçelerde pandemi sürecinde başlattığı bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde korona virüse karşı muntazaman temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, 136 mahalledeki 663 parkta toplam 1 milyon 613 bin 533 metrekare yeşil alanda düzenli olarak sulama ile bakım çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, son bir haftada 12 mahallede 25 noktada 433 adet ağaç budaması, 19 noktada 1368 metrekare çalı bitkisi şekil budama yaptı. 17 mahalledeki 136 park ve yeşil alanda toplam 224 bin 108 bin metrekarelik çim biçme çalışması gerçekleştiren ekipler, 10 mahalledeki 112 park ve yeşil alanda ise 18 bin 356 adet bitki ve ağacın bakımını yaptı. Parklardaki oturma gruplarını da dezenfekte eden ekipler, sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılarda bulunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların park ve bahçelerde rahat bir şekilde vakit geçirmeleri için tedbiri elden bırakmadıklarını belirterek, “Belediye olarak vatandaşlarımızın kullandığı park ve yeşil alanları düzenli olarak dezenfekte ederken, bakım ve onarımlarını da üstleniyoruz. Açık alanlarda da sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına harfiyen uyarak bu salgından tamamen kurtulalım” dedi.

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