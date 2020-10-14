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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi’nin proje takımı mülakatla belirleniyor

İHA

İnegöl Belediyesi’nin proje takımı mülakatla belirleniyor

İnegöl Belediyesi’nin Elektrik Otomasyon Atölyesinde başta Baykoca yerli gezi aracı projesi olmak üzere tüm projelerde görev alacak İnegöl Belediyesi proje takımının 5 kişilik kadrosu, yapılan mülakatlarla belirleniyor.
İnegöl Belediyesi, Eylül ayında bir proje takımı oluşturulacağı yönünde duyurular yapmıştı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın tanıtımını yaptığı elektrikli Baykoca yerli gezi aracının üretimi ve benzeri projelerde görev alacak proje takımı için başvurular alındı. 58 kişinin başvurduğu proje takımında 5 kişilik kadronun belirlenmesi adına 2 gün sürece yüz yüze mülakatlar da bugün başladı.
İlk görev Baykoca
Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde kurulan Elektrikli Otomasyon Atölyesinde yapılan mülakatlarda, başvuru yapan adaylar Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Fen İşleri Müdürü Yakup Can, Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Gürsu Tekdemir ile Strateji Geliştirme Daire Müdürü Mehmet Akif Aslan’dan oluşan jüri karşısında kendilerini tanıtıp hedeflerini, hayallerini ve neden bu 5 kişilik takım içerisinde olmak istediklerini anlatıyorlar. Yapılacak projelere göre özellikleri ve nitelikleri ölçülen adaylar arasından seçilecek 5 kişi, İnegöl Belediyesi’nin proje takımını oluşturacak. Proje Takımı, Elektrik Otomasyon Atölyesinde başta Baykoca Yerli Gezi Aracı projesi olmak üzere benzer tüm projelerde çalışacak.
Mülakatlar sırasında açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün çok farklı bir hizmet için, proje için karşınızdayız. Elektrikli Otomasyon Atölyemizdeyiz şuanda. Biz burada ne yapıyoruz? Biliyorsunuz yerel yönetimler düzeyinde bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktık. 1 yıldır devam eden ArGe çalışmalarımızı tamamladık. Proje ekibimizi oluşturmuştuk. Proje Ekibimiz belediye bünyesinde görevli mühendislerimizle teknikerlerimizden oluşuyor. 21 Eylül tarihinde de bir açıklamamız olmuştu. Elektrikli gezi aracımız Baykoca’nın tanıtımını gerçekleştirdik. Ve proje ekibi oluşturabilmek için de bir çağrıda bulunmuştuk bununla ilgili olarak. 9 Ekim tarihine kadar başvurularımızı aldık. Toplamda 58 arkadaşımız buraya başvurdu. Heyecanı olan, bu ekipte ben de olmak istiyorum diyen, yeniliklere, üretmeye ben de varım diyen arkadaşlarımız bugün burada jürimiz önünde kendilerini ifade ediyorlar. Başvuru yapan 58 arkadaşımız 2 gün sürecek mülakatlar sonucunda 4 seansta mülakata katılacaklar. Nihayetinde 5 kişiden oluşan bir ekibi de burada kurmuş olacağız. Teknik eğitimlerden gezilere kadar birçok konuda da proje ekibimizi faydalandıracağız” dedi.
Proje ekibine seçilen üyelerin öncelikli olarak Baykoca aracının montajını gerçekleştireceğini ifade eden Taban, “Akabinde de yine üretilecek farklı projelerde görevler alacaklar. Biz de onlara katkı ve destek vereceğiz Belediyemiz olarak. Beraberinde ülkemizin gururu olan Teknofast yarışmalarında bizler de proje ekibimizle yer almak istiyoruz. Daha önce de katılım gerçekleştirmiştik ve bunun devamının gelmesini istiyoruz. Baykoca sonrası da böyle sürpriz projelerle halkımızın huzurunda olmak istiyoruz. İnşallah proje başlangıç tarihimiz de 1 Kasım olacak. Katılımlarından ve cesaretlerinden dolayı ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Jüriye de teşekkür eden Taban, “Jüri üyelerimiz de çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Burada teknik sorularla proje ekibimizi oluşturmak için bir çalışma yapıyorlar. Fevzi Bey kendisi hem Makine Mühendisi hem de Başkan Yardımcımız, Yakup Bey Fen İşleri Daire Müdürümüz, kıymetli Öğretim görevlimiz Dr. İbrahim Gürsu Tekdemir hocamız ve Strateji Geliştirme Daire Müdürümüz Mehmet Akif Bey olmak üzere güzel bir ekip ve kadroyla arkadaşlarımızın heyecanını burada alıyoruz. İçlerinden 5 arkadaşımızı proje ekibimize seçmiş olacağız” dedi.

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