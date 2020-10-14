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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de 52 fidan toprakla buluştu

İHA

İnegöl’de 52 fidan toprakla buluştu

İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi Alparslan Caddesinde oluşturulan koruluk alanda yetişkin boylardaki 52 fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikimine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler şehrimizde ve bölgemizde her fırsatta, uygun olan her alanda ağaç dikmeye devam edeceğiz” dedi.
İnegöl Belediyesi, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce çalışmalarına başlanan ve Mesudiye Mahallesi Alparslan Caddesinde sanayi bölgesi ile ikamet alanlarını birbirinden ayırması için oluşturulan yeşil bant projesinde ağaçlandırma aşamasına gelindi. Yeni açılan yolun kenarında tretuvar ve koruluk alan çalışmalarının tamamlanmasıyla bugün bölgede 52 adet yetişkin boylardaki fidan toprakla buluşturuldu.
34 yaşındaki farklı cinslerdeki fidanların dikiminde Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve bazı meclis üyeleri ile Orman İşletme Müdürü Okan Kaya da hazır bulundu. Fidanların toprakla buluşturulup can suyu verilmesine yardım eden Başkan Alper Taban, her fırsatta ağaç dikmeye devam edeceklerini vurguladı.
Fidan dikimi sonrası bir açıklama da yapan Başkan Taban, ormanlarda yangın çıkaran terör örgütlerine sert eleştirilerde bulundu. Taban, “Bugün Mesudiye Mahallemizdeyiz. Burada yeni oluşturduğumuz koruluk alanda ağaç dikimi için bir araya geldik. Öncelikle bu konudaki bir üzüntümüze de değinmek istiyorum. Ülke sathında başta Hatay’da ve daha sonra Trabzon ve birkaç diğer ilimizde daha yaşanan üzücü olaylardan inanılmaz rahatsız olduk. Bir defa şunun bilinmesini isterim ki Türk Milleti asil bir millettir. Dolayısıyla kimseye hiçbir alanda böyle fırsat ve imkan vermeyecektir. Bu da yapanların yanına kar kalmayacaktır. Bu ucuz hesaplar kimseye fayda getirmeyeceği gibi bizi de millet olarak her zaman tek yürek haline dönüştürmektedir” dedi.
“Uygun her alanda fidan dikimine devam edeceğiz”
“Bizler şehrimizde ve bölgemizde her fırsatta, uygun olan her alanda ağaç dikmeye devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Aslında arkadaşlarımızın yaptığı planlamanın böyle bir zamanlamayla tevafuk olması çok daha anlamlı oldu. Burada farklı cinste ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Bunun çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bölge olarak belki orman emvali açısından, yeşil alan açısından iyi noktadayız ancak arzumuz ve isteğimiz İnegöl Belediyesi de İnegöl halkı da buna destek ve katkı versin. Planlı ve programlı şekilde ağaç dikimlerini hep birlikte sağlayalım. Tabi ki orman işletme müdürlüğümüzün de gayret ve katkılarıyla bu çalışmalar yapılıyor ama bizler de şehrimizin bu anlamda anılmasını istiyoruz. Nasıl ki Bursa Yeşil Bursa adını almışsa, şehrimiz de buna katkı vermiştir. Biz bu yeşil miktarının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu standartların çok daha üzerinde olmasını arzu ediyoruz. Kıymetli bir iş olduğunu hepimiz biliyoruz. Var olanları korumak ve olmayan alanlarda da bu ekilişleri devam ettirmek istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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