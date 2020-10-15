Kontrolden çıkarak spin attı, sürücü araç içinden fırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkarak spin attı, sürücü araç içinden fırladı

İHA

Kontrolden çıkarak spin attı, sürücü araç içinden fırladı

Bursa’da kontrolden çıkan araç 360 derece spin attı. Araç içinden fırlayan sürücünün otomobili ilk önce kaldırıma çarptı daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Araç kullanılmaz hala gelirken, sürücü ağır yaralandı.
Kaza, BursaAnkara otoyolu üzeri botanik park kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 BH 337 plakalı araç sürücüsü Turgay A,(42) Botanik kavşağından Ankara istikametine dönerken kontrolünü kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 360 derece spin atarak, otomobil içinden fırladı. Otomobil ise ilk önce kaldırıma çıktı daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise otomobili elektrik direğinden çıkardı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ...
Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte sürüklediler
YEREL HABERLER Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte sürüklediler
Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
YEREL HABERLER Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bursaspor’da kadro dışı kalan isimler de listede yer aldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da kadro dışı kalan isimler de listede yer ...
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor
İnegölspor - Çorum FK: 2-3
YEREL HABERLER İnegölspor - Çorum FK: 2-3
Batan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı; o anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Batan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı; o anlar ...
İnegöl’de 52 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER İnegöl’de 52 fidan toprakla buluştu
İnegöl Belediyesi’nin proje takımı mülakatla belirleniyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nin proje takımı mülakatla ...
Başkan Yılmaz’dan miniklere öğüt
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan miniklere öğüt
BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez uyardı: “Çok ucuz satılan yemek tehlikelidir”
YEREL HABERLER BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez uyardı: “Çok ucuz ...
Park ve bahçelerde tedbir üst seviyede
YEREL HABERLER Park ve bahçelerde tedbir üst seviyede
Tarihî mektep, eski ihtişamına kavuşuyor
YEREL HABERLER Tarihî mektep, eski ihtişamına kavuşuyor
Tekel bayilerine kaçak içki denetimi
YEREL HABERLER Tekel bayilerine kaçak içki denetimi
Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığa indirimlerle 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığa ...
Mudanya’ya yatırım yağmuru
YEREL HABERLER Mudanya’ya yatırım yağmuru
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı (2)
Arazi anlaşmazlığı cinayetinde babaya beraat, oğluna 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı cinayetinde babaya beraat, oğluna ...
FETÖ'nün mali işler sorumlusu Edirne'de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mali işler sorumlusu Edirne'de yakalandı
Mahalleli, uyuşturucu operasyonuna katılan polisleri alkışladı
YEREL HABERLER Mahalleli, uyuşturucu operasyonuna katılan polisleri ...
Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
YEREL HABERLER Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar
Bursa'da fırtınada batan balıkçı teknesinin mürettebatını sahil güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da fırtınada batan balıkçı teknesinin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X