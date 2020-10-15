Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı Trafik kazalarında 9 ayda bin 681 kişi öldü Alkollü sürücüler yine dehşet saçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı Trafik kazalarında 9 ayda bin 681 kişi öldü Alkollü sürücüler yine dehşet saçtı

İHA

Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı Trafik kazalarında 9 ayda bin 681 kişi öldü Alkollü sürücüler yine dehşet saçtı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2020'nin OcakEylül döneminde meydana gelen 271 bin 787 kazada bin 681 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda yaralanan 173 bin 496 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Bursa'daki kazalarda 9 ayda 51 kişi hayatını kaybetti.
Ocak Eylül döneminde alkol alıp direksiyona geçen 121 bin 93 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Alkollü bin 488 sürücü ise yaralamalı ve ölümlü kazaya karıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak Eylül dönemine ait kaza istatistiklerini açıkladı. Trafik canavarının frene basmadığı geçen Eylül ayında 34 bin 128 kaza meydana geldi. 235 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 22 bin 782 kişi de yaralandı. Yılın 9 aylık döneminde ise ülke genelinde 271 bin 787 trafik kazası vakası yaşandı. Bin 681 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 173 bin 496 kişi de hastaneye kaldırıldı. Dokuz aylık dönemdeki 117 bin 165 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 9 bin 397 kazaya yayalar, 3 bin 668 kazaya araç kusurları, 656 kazaya yol ve bin 954 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 3 bin 15 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 488 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan bin 225 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden 654 sürücü de kazaya karıştı.
Bursa'da 9 ayda 51 kişi hayatını kaybetti
Polis ve jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan resmi kaza verilerine göre; yılın 9 aylık döneminde Ankara'da 96, Bursa'da 51, İstanbul'da 80 ve İzmir'de 101 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2020'nin ilk dokuz ayında 4 bin 110 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da, 51 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 bin 64 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerdeki kayıpla birlikte bilançonun daha da ağırlaştığı öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.
Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 9 aylık dönemde ülke genelinde 12 milyon 672 bin 742 sürücü ve yayaya para cezası kesildi. Ocak Eylül döneminde alkol alıp direksiyona geçen 121 bin 93 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 825 bin 784 araç ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde ...
Yerli yazılıma sahip ‘Hey! Scooter’lar Bursa yollarında
YEREL HABERLER Yerli yazılıma sahip ‘Hey! Scooter’lar Bursa ...
Halluks Valgus hayatınızı karartmasın
YEREL HABERLER Halluks Valgus hayatınızı karartmasın
Matlı’dan BUÜ öğrencilerine staj ve uygulama desteği
YEREL HABERLER Matlı’dan BUÜ öğrencilerine staj ve uygulama desteği
Kantinciler kara kara düşünüyor... Okullar açıldı, fakat kantinler kapalı, kredi ödemesi gelen esnaf yardım bekliyor Bursa'da yüzlerce okul kantini açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Kantinciler kara kara düşünüyor... Okullar açıldı, ...
Bu para diğerlerinden çok farklı Bankadan çektiği parayı görünce şok oldu
YEREL HABERLER Bu para diğerlerinden çok farklı Bankadan çektiği ...
Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
YEREL HABERLER Bursa'da 100 yıllık tarihi bina çöktü
Tarihi ahşap bina çöktü
YEREL HABERLER Tarihi ahşap bina çöktü
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır ...
Kontrolden çıkarak spin attı, sürücü araç içinden fırladı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak spin attı, sürücü araç içinden ...
İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ...
Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte sürüklediler
YEREL HABERLER Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte sürüklediler
Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
YEREL HABERLER Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bursaspor’da kadro dışı kalan isimler de listede yer aldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da kadro dışı kalan isimler de listede yer ...
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor
İnegölspor - Çorum FK: 2-3
YEREL HABERLER İnegölspor - Çorum FK: 2-3
Batan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı; o anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Batan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı; o anlar ...
İnegöl’de 52 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER İnegöl’de 52 fidan toprakla buluştu
İnegöl Belediyesi’nin proje takımı mülakatla belirleniyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nin proje takımı mülakatla ...
Başkan Yılmaz’dan miniklere öğüt
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan miniklere öğüt
BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez uyardı: “Çok ucuz satılan yemek tehlikelidir”
YEREL HABERLER BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez uyardı: “Çok ucuz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X