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Mustafakemalpaşa'da 'Yol Harcamaları Katılım Payı' vatandaştan alınmayacak

İHA

Mustafakemalpaşa'da 'Yol Harcamaları Katılım Payı' vatandaştan alınmayacak

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "2019 yılına ait yol bakım onarım maliyetlerine konu olan, yaklaşık 2 milyon TL’lik Yol Harcamaları Katılım Payı vatandaşlarımızdan tahsil edilmeyecek" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Başkan Mehmet Kanar başkanlığında gerçekleştirildi. Birçok gündem maddesinin ele alındığı toplantıda Başkan Mehmet Kanar’ın, teklifiyle önemli kararlara imza atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar imzasını taşıyan teklifler, meclis tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Mustafakemalpaşa Belediyesi 2019 yılına ait yol bakım onarım maliyetlerine konu olan, yaklaşık 2 milyon TL’lik Yol Harcamaları Katılım Payını tahsil etmeyecek.

Öte yandan Pazaryeri sergileri üzerinden işgaliye olarak alınan bedellerin ise 2021 yılında zamma tabi olmaksızın 2020 yılı tutarlarıyla tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen teklifler sevinçle karşılanırken, Mustafakemalpaşa Belediyesi katı atık bedeli dahil toplam 5 Milyon 500 bin liralık alacağından vazgeçmiş oldu.

Başkan Kanar, “Salgın sürecinde zor zamanlar yaşayan vatandaşlarımıza can suyu vermek için çok çalışıyoruz hepimizi ilgilendiren önemli bir kararı onayladık. 2019 yılına ait yol bakım onarım maliyetlerine konu olan, yaklaşık 2 milyon TL’lik Yol Harcamaları Katılım Payı vatandaşlarımızdan tahsil edilmeyecek. Pandemi sürecinde esnafımızın yükünü hafifletiyoruz. Pazaryeri sergileri üzerinden işgaliye olarak alınan bedelleri 2021 yılında zamma tabi olmaksızın 2020 yılı tutarlarıyla tahsil edeceğiz. Mustafakemalpaşa’mıza hayırlı olsun” dedi.

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