Takla atıp, ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA´da, kaldırıma çarpıp, takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü Mertcan B. (21), kazayı yara almadan atlattı. Mertcan B.'nin, aşırı hızla gittiği öne sürüldü.

Kaza, gece saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi BursaAnkara yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Ankara yönüne giden ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen Mertcan B. yönetimindeki 16 RE 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarparak, takla attı. Mertcan B., ters dönen otomobilden yara almadan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önemli aldığı yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobil, çekiciyle kaldırılırken, yol da belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-10-15 10:36:22



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