Bursa için iş dünyasıyla omuz omuza

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projelerde toplumun bütün kesimleriyle istişare hâlinde olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez iş dünyasıyla bir araya geldi.

Şehir strateji belgesini 17 ilçede yapılan istişare toplantılarıyla hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Çalışan, Üreten Bursa İçin Omuz Omuza’ programlarına başladı. Merinos AKKM’de düzenlenen toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra otomotiv, tekstil, makine, sağlık, gıda, tarım ve eğitim sektörlerinde marka olmuş firmaların sahipleri katıldı.

Başkan Alinur Aktaş, toplantının başında Büyükşehir Belediyesi olarak son 3 yılda hayata geçirdikleri projelerle ilgili kısa bir sunum yaptı. Emek Şehir Hastanesi raylı sistem hattının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, birkaç güne kadar ihaleye çıkılacağını söyledi. T2 hattında çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, Çekirge Teras Projesi, Altıparmak’taki Millet Bahçesi, yapımı tamamlanan Vakıf Kent Parkı, Acemler trafiğini rahatlatacak ulaşım yatırımları başta olmak üzere öne çıkan yatırımları iş dünyasıyla paylaştı. Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesi ise iş insanlarının en çok ilgi gösterdiği proje oldu. Kızılay, İşkur ve Merkez Bankası binalarının yıkımının tamamlandığını, artık Ulucami minarelerinin yol üzerinden görünmeye başladığını kaydeden Başkan Aktaş, ayağa kaldırılacak Bey Sarayı, Tophane ve Hisar Bölgesi ile önemli bir tarihi aksın gün yüzüne çıkarılacağını vurguladı. Hanlar Bölgesinin etrafının açılmasının bütün Bursalıların bir hayali olduğunu belirten iş insanları ise Bursa’ya prestij katacak projedeki kararlılığı nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

En çok size güveniyoruz

Bursa’nın gelecek vizyonunun gerçekleşmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak kadim özellikleri muhafaza ederken, modern Bursa’yı inşa etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu şehre beraberce değer katmak. Bu şehir buralara geldiyse, Bursa Bursa olduysa bunda sizin destek ve katkılarınızın büyük payı var. Bursa için heyecanlıyız. Daha kat edeceğimiz çok mesafe var. Katma değeri yüksek sanayi, nitelikli turizm, yeşile bezenmiş, tarihi özelliklerini en iyi şekilde koruyan ve modern yüzünü sağlıklı geliştiren Bursa için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bu konuda bizim en çok güvendiğimiz, inandığımız sizlersiniz. Aldığımız bu emaneti en iyi şekilde bizden sonrakilere teslim etmekten başka hesabımız yok” diye konuştu.

Bursa için marka yatırımlar

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, tarihte birçok şehrin yerli dinamikler görevini yapmadığı için kaybolduğunu, Bursa’nın ise güçlü mahallî dinamiklerle Osmanlı’dan bugüne rol model olmaya devam ettiğini söyledi. BTSO’nun 46 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olduğunu, Bursa’nın üretim ve ihracat profilinin Türkiye’nin hiçbir kentinde olmadığını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa’nın her alanda Türkiye’nin merkezi olması adına yürüttüğümüz projelerimiz var. BTSO olarak kentimizin hedeflerini hayata geçirmek için sektörlere yönelik birçok projeye imza attık. Yüksek teknolojili üretim hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz TEKNOSAB, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için hayata geçireceğimiz KOBİ OSB, Uludağ’ımızın cazibesini artıracak olan UYEM, firmalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştiren yetkinlik merkezimiz Model Fabrika, BUTEKOM ve alanında dünyanın en iyi 5 merkezinden biri olan GUHEM gibi dev projeleri son 7 yılda Bursa’mıza kazandırdık.” dedi.

Bursa’nın daha fazla üretime odaklanması ve büyümesini üreterek sürdürmesi gerektiğini belirten Başkan Burkay, “Toplumların sosyal ve ekonomik süreçteki değişimi mekânsal dönüşümü de zorunlu kılıyor. Kentimizin mevcut mekansal planlamasında sanayi ve depolama alanları, 11 bin kilometrekarelik toplam yüz ölçümü içerisinde yalnızca binde 8’lik paya sahip. Buna karşın sanayimizin kent ekonomisine sağladığı katma değer yüzde 46’ya ulaşmakta. Rekabetçi bir yapıya ulaşmak adına kapasite artışına imkan verecek mekansal planlama ve yüksek teknolojili üretime dönük bütünleşik ve yeni nesil teşviklerle birlikte Bursa, Türkiye ekonomisi için zenginlik üretim merkezi olmaya devam edebilir” diye konuştu. Türkiye’nin ilk OSB’sinin 1961 yılında Bursa’da kurulduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Bugün Bursa’mız ihracatta Türkiye’nin ikinci kenti ise bu başarı o dönemde bu yatırımları yapanların sayesindedir. Bursa’da 17 tane Organize Sanayi Bölgesine sahip bir kent. BTSO olarak kentimizde farklı alanlarda birçok projeye imza attık. Bizler Bursa iş dünyası olarak Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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