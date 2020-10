Yılmaz: “Otosansit gözbebeğimiz”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe ekonomisinin can damarlarından olan Oto Sanayi Sitesi’ni (OTOSANSİT) ziyaret etti.

Esnafın meselelerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, pandemi sürecini hatırlatarak, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda esnafa ikazda bulundu. Şehri, ekonomik, kültürel, tarihî ve tabiî zenginlikleriyle bir bütün olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Toplumun bütün kesimlerinin şehrin yönetiminde rol almasını ve meselelerin çözümüne katkı sağlamasını önemsiyoruz. İlçemiz için üreten, Yıldırım’ın değerine değer katan esnafımızın her zaman yanında olmaya, onların işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin haricinde gönül belediyeciliği şiarıyla her fırsatta Yıldırımlılarla birlikte olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve talip olduğumuzda ‘Sensiz olmaz Yıldırım’ demiştik. Bu minvalde mesaimizin büyük bir bölümünü vatandaşımızın içinde geçirmeye dikkat ediyoruz. Esnafımızla, yaşlılarımızla, dezavantajlı kardeşlerimizle, öğrencilerimizle sık sık bir araya gelerek onların fikirlerinden istifâde ediyor, onların şehir yönetiminde yer almasını sağlıyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye bundan önce de olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılmaz’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren OTOSANSİT esnafı, desteklerinden dolayı Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti.

