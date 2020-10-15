Yenişehir polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Narkotik Grup Amirliği ekipleri aylardır yaptığı başarılı operasyonlar ile halkın takdirini kazanıyor. Son olarak Yenişehir merkezde yapılan takip sonucunda B.G. isimli vatandaşın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan vatandaşın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.