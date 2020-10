Meme kanserine pembe fatura ile dikkat çekildi

Kurumsal sosyal sorumluluk alanında pek çok proje yürüten Limak Enerji, geçen yıl başlattığı pembe fatura uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında Limak Enerji müşterilerine “O sizi bulmadan, siz onu bulun. Elle muayene ve mamografi hayat kurtarır” mesajlı pembe fatura ulaştırıldı.

Limak Enerji, meme kanserine dikkat çeken Pembe Fatura projesini bu yıl da devam ettiriyor. Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde Limak Enerji’nin hizmet verdiği 3 milyon müşteriye, erken teşhisin önemine dikkat çeken mesajın yer aldığı pembe fatura gönderildi.

Projenin önemine işaret eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Elektrik faturaları müşterilerimiz tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal faturalar projemiz ile bugüne kadar sağlık, çevre ve eğitim gibi alanlarda pek çok bilgilendirici mesajı müşterilerimize ulaştırdık. Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla geçen yıl başlattığımız pembe fatura uygulamamızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Yüzde 55 oranında kadın çalışanı bulunan bir şirket olmamız da bu konu üzerinde özellikle hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Kadın çalışanlarımızın meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi de en çok önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da meme kanserinde erken teşhiste kritik öneme sahip olan kendi kendine muayeneyi anlatarak, çalışanlarımızı bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Meme kanseri farkındalık adına yürüttüğümüz çalışmalar ile ONKODAY’in pembe partnerlerinden biri olarak çalışanlarımıza pembe maske ve pembe kurdele dağıtacağız. Web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız gibi dijital mecralarda logomuzu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkat çekeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde meme kanseri en sık görülen kanser türü olarak öne çıkıyor. Kansere yakalanan her 4 kadından 1’ine meme kanseri teşhisi konuluyor. Hayat boyu her 8 kadından 1’inin bu kanser türüne yakalanma riski bulunuyor. Limak Enerji, konunun hayatî önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

