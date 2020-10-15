Acar: “Eğitim kurumlarına gereken destek gecikmemelidir”

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, yüz yüze eğitime ve eğitim çalışanlarının meselelerine dikkat çekti.

“Sorumluluklarımız ve umudumuz kaygılarımızdan daha büyüktür” ifadesini kullanan Acar, “Okullar toplumu düzenleyici kurumlardır, tedbirleri alarak kontrollü yaşamaya alışmalı, öğrencilerle birlikte bütün topluma önemini hissettirip, salgında yaşama şuuru kazandırmalıyız. Biz yüz yüze eğitimi devam ettirmek zorundayız. Uzaktan eğitimin doğuracağı maliyet kontrollü bir şekilde yapılacak yüz yüze eğitimin doğuracağı maliyetten çok daha fazladır. Erişim ve alt yapıda adalet meselesi var. Herkes salgın sürecinde fizikî mesafeyi koruyarak, temizlik kurallarına uyarak ve kontrollü davranarak yaşamayı öğrenmelidir, salgınla baş etmek istiyorsak okulları açık tutmalıyız” dedi.

Uzaktan eğitimin sadece bir öğretim yöntemi olduğunu, bütün eğitimin uzaktan yürütülmesinin telâfisi zor neticeler doğuracağını savunan ramazan Acar, “Yüz yüze eğitimde mimiklerimizle, bakışlarımızla, davranışlarımızla da öğrencilere bir şeyler öğretiriz. Bu sebeple uzaktan eğitimin örgün eğitimin örgün eğitimin yerini doldurma ihtimâli yoktur” şeklinde konuştu.

Eğitim BirSen Bursa olarak sürekli “Tedbirler alınsın, bütün şartlar yerine getirilsin, okullar bu arada desteklensin ve biran önce açılsın” diyen Acar, bu yükün olduğu gibi okul yönetimlerinin sırtına bırakılmaması gerektiğini ve bu süreçte okullara temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan konusunda desteklenmesini dikkatle vurguladı.

“Salgın sürecinde eğitim kurumlarında çalışanlara kolaylık sağlanmalı”

Eğitim kurumlarında çalışan, eğitimcisinden yardımcı hizmetlisine varana kadar bütün çalışanlara fazla çalıştıkları saatlerin ücretleri yatırılması tarafında olduklarını dile getiren Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Nasıl ki öğrencilere yönelik 500 bin tablet fikri kıymetliyse öğretmenlere, eğitim çalışanlarına da bu süreçte KDV ve ÖTV’nin sıfırlanmasıyla bir anlamda destek paketi sunulması son derece kıymetli ve gereklidir. İlimizde daha önce depreme dayanıksızlık vb. nedenlerle yıkılmış, güçlendirmeye alınmış okullarımızdan Tophane, Demirtaşpaşa MTAL ve İpekçilik AİHL başta olmak üzere güçlendirmesi, yapımı devam eden ve yapılması gereken okulların bir an önce hizmete girmesi için bütçe tahsis edilmesi lazım. Okulu öteleyemeyiz, yüz yüze eğitime ilişkin fırsatları ne kadar artırabilirsek öğrencilerde oluşan boşlukları tamir etme fırsatımız da o kadar fazla olur. Yoksa öğrenme kayıplarına, okul terklerine, daha sonra hayatlarını etkileyebilecek büyük boşluklara sebebiyet verebilir. Öğrencilerimiz ilkokullarda 6 ders saati, Ortaokullarımız 7 ders saati, Liselerimiz 8 ders saati okuldalar. Bu evlatlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kantinlerimiz maalesef kapalı. Tedbirler alınsın, bütün şartlar yerine getirilsin ve okul kantinleri açılsın. Okul kantinlerimizde güvenli şekilde beslenme imkânı sunulsun”.

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