Hasköy yeni yatırımlarla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasköy yeni yatırımlarla buluşuyor

İHA

Hasköy yeni yatırımlarla buluşuyor

Mudanya Belediyesi’nin Hasköy Fuar ve Kongre Merkezi ile soğuk hava deposu projeleri için bölgeye ilişkin hazırladığı planlama süreci tamamlandı. Hasköy üreticiyi destekleyen yeni yatırımlarla buluşacak.
Mudanya Belediyesi, Hasköy Mahallesi’ndeki 5 bin 900 bin metrekare alanı Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi, 5 bin metrekare alanı ise soğuk hava deposu olarak projelendirirken, bölgeye ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı. Mudanya ve Büyükşehir Belediye meclislerince onaylanan plan değişikliklerinin ardından ihale süreci başladı.
Tarım ve hayvancılığı destekleyecek, üreticinin ürünlerinin tüketiciyle buluşabilmesini sağlayacak olan Hasköy Fuar ve Kongre Merkezi ile soğuk hava deposu projesi, Mudanya Belediyesi’nin teknik personeli tarafından hazırlandı.
Kadınların salçasından eriştesine üretim yapabileceği atölyeler, organik pazar, sosyal etkinlik alanları, idarî ofisler, restoran ve kafeler, fuaye alanı, toplantı odalarından oluşacak olan fuar merkezi ile soğuk hava deposunun ihâlesi tamamlanıp 2021 yılında çalışmalara başlanacak. Mudanya’nın geleceği adına verdiği bütün sözleri yerine getirmek üzere çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İkinci dönemimizin en önemli yatırım projelerinden biri olan fuar ve kongre merkezimiz, soğuk hava depomuz, bizim en büyük hedeflerimizden birini gerçekleştirmemizin de önünü açacak. Mudanya sahip olduğu değerleriyle turizm, eğitim ve tarım şehri olacak demiştik. Üreticimizin her zaman yanında yer alıyor, toprağa değer veren projelerimizle onlara destek oluyoruz. Fuar ve kongre merkezimizin haricinde Hasköy’de 5 bin metrekare alanda kuracağımız soğuk hava deposu ile üreticinin emeği değer kazanacak. Yılın 12 ayı üretim yapan üreticimiz, soğuk hava deposunu kullanabilecek. Böylece tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebilecek. Tarımdan giyim ve kitaba her türlü ulusal ve uluslararası faaliyetlerin yapılacağı bir fuar merkezini ilçemize kazandırıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acar: “Eğitim kurumlarına gereken destek gecikmemelidir”
YEREL HABERLER Acar: “Eğitim kurumlarına gereken destek ...
Trafikte koşturulan deve korumaya alındı, 'Garip' ismi verildi
YEREL HABERLER Trafikte koşturulan deve korumaya alındı, 'Garip' ...
Meme kanserine pembe fatura ile dikkat çekildi
YEREL HABERLER Meme kanserine pembe fatura ile dikkat çekildi
Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
YEREL HABERLER Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
Yenişehir polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Yenişehir polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
Yılmaz: “Otosansit gözbebeğimiz”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Otosansit gözbebeğimiz”
Rektör Kılavuz’dan genç mühendislere tam destek
YEREL HABERLER Rektör Kılavuz’dan genç mühendislere tam destek
Tarladan sofraya sağlıklı gıda “Nilüfer Bostan”da
YEREL HABERLER Tarladan sofraya sağlıklı gıda “Nilüfer Bostan”da
Bursaspor’dan giden kaleciler yeni takımlarında şans bulamıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’dan giden kaleciler yeni takımlarında şans ...
8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor
YEREL HABERLER 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor
Yunus ekipleri Zeyniler köyüne huzur getirdi Bursa'da Zeyniler sakinleri, gece yarısı alkol alıp "Çalıkuşu kapıyı aç" diye bağıranlardan kurtuldu
YEREL HABERLER Yunus ekipleri Zeyniler köyüne huzur getirdi Bursa'da ...
Bursa için iş dünyasıyla omuz omuza
YEREL HABERLER Bursa için iş dünyasıyla omuz omuza
Birçok suç kaydı olan oğlunu öldüren baba: Başkasına zarar vermesin diye yaptım 
YEREL HABERLER Birçok suç kaydı olan oğlunu öldüren baba: Başkasına ...
Takla atıp, ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atıp, ters dönen otomobilden yara almadan ...
Mustafakemalpaşa'da 'Yol Harcamaları Katılım Payı' vatandaştan alınmayacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da 'Yol Harcamaları Katılım Payı' ...
Müşteri olmadığı için yüzlerce ton armut dalında çürümeye terk edildi Dolunun zedelediği armutlarına müşteri bulamayan çiftçiler yardım bekliyor
YEREL HABERLER Müşteri olmadığı için yüzlerce ton armut dalında ...
Adrenalini zirvede yaşıyorlar Arazi araçları yarısına kadar çamura gömüldü
YEREL HABERLER Adrenalini zirvede yaşıyorlar Arazi araçları yarısına ...
Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı Trafik kazalarında 9 ayda bin 681 kişi öldü Alkollü sürücüler yine dehşet saçtı
YEREL HABERLER Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı Trafik kazalarında ...
Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde ...
Takla attı, ölümden döndü Takla attı, emniyet kemeri hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Takla attı, ölümden döndü Takla attı, emniyet kemeri ...
Yerli yazılıma sahip ‘Hey! Scooter’lar Bursa yollarında
YEREL HABERLER Yerli yazılıma sahip ‘Hey! Scooter’lar Bursa ...
Halluks Valgus hayatınızı karartmasın
YEREL HABERLER Halluks Valgus hayatınızı karartmasın
Matlı’dan BUÜ öğrencilerine staj ve uygulama desteği
YEREL HABERLER Matlı’dan BUÜ öğrencilerine staj ve uygulama desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X