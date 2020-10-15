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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda üzerine devrilen tomruğun altında kalan işçi ağır yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Orman işçisi Recep Kaygısız (58), ağaç kesimi yaptı. Kestiği ağacı parçalara bölüp, traktör kasasına yüklediği sırada kayan tomruk, işçinin üzerine düştü. Tomruğun bacaklarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Kaygısız´ın yardımına iş arkadaşları yetişti. Tomruğun altından çıkarılan işçi, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla, hastaneye kaldırıldı. Bacaklarında ezilme ve kırıklar oluşan Recep Kaygısız, daha sonra ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-15 15:52:13



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