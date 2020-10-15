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Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Panikle hareket ettim

DHA

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Panikle hareket ettim


Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)BURSA´da salça kazanı yüzünden çıkan tartışmada oğlu Nuri Y.'yi (30) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olarak yargılandığı davada Sami Y. (54), "Olay anında ölmekten korktum. Panikle hareket ettim. Çok üzgünüm ve pişmanım. Aslan gibi çocuğumdu. Ben bunları haketmedim" dedi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi, 4'üncü Aslı Sokak´ta 12 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Y., sabah saatlerinde husumetli olduğu babası Sami Y.'nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı almak istedi. Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu. Dede ve torun, Sami Y.'yi darbetmeye başladı. Sami Y. de pompalı tüfeğini alıp, oğlu Nuri Y.'ye ateş etti. Ardından da tüfeği babası Nuri Y.'ye doğrulttu. Baba Sami Y., silahının tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı. Ambulansla Gürsu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 çocuk babası Nuri Y. kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan baba Sami Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine konuldu.
'BEN BUNLARI HAK ETMEDİM'
Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında `alt soydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Sami Y.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Sami Y., Bursa E Tipi Cezaevi´nden SEGBİS ile katıldığı duruşma salonunda, taraf avukatları ile maktul Nuri Y.'nin eşi Gamze Y. müşteki olarak hazır bulundu.
Kazanı, kendisinin Bıçakçılar Çarşısı´ndan aldığını söyleyen sanık Sami Y., "Olay günü malzemelerini aldığım aşureyi kazanda yapacaktım. Onlar kazanı kullanıyordu. `Bu kazan benim´ dedim. Kazanı çekiştirdiler, bir arbede oldu, kazanı bana vermediler. Bu esnada oğlum Nuri, başıma balta ile vurdu. İkinci kez vurmak isterken ben engel oldum. Dışarıdan evin bahçesine komşumuz Kürşat Ç, geldi, bizi ayırdı. Ben böyle ikinci bir olay yaşanır diye, üst katta bulunan dededen kalma tüfeği alıp, aşağıya indim. Babam Nuri Y., elimdeki silahı almak istedi. Bu sırada tüfeğin kabzası kırıldı. Dışarıda bulunan oğlum Nuri yeniden içeriye gelip, tam bana balta ile vurmak isterken, ben geri gider düşüncesiyle tüfekle havaya ateş ettim. Üzerime gelince ateş ettim ve oğlum yere düştü. Olan evladıma oldu, keşke onun yerine ben ölseydim ama ölümden korktum. Annem bizi mahvetti. Aslan gibi çocuğumdu. Panikle hareket ettim ve çok pişmanım. Ben bunları hak etmedim" dedi.
'KAYINPEDERİM ÜST KATTAN TÜFEĞİ ALIP, AŞAĞIYA İNDİ'
Olayda eşini kaybeden Gizem Y. (27) ise "Olay günü eşim, eşimin dedesi ve babaannesi ile kazanda biber salçası yapacaktık. Eşim odunları kesti. Odunları kazanın altına koyup, yaktı. Kayınpederim, `Bu kazan benim, kullanamazsınız´ diyerek, çekiştirdi. Eline baltayı alıp, dedem ile babaanneme vurdu. Belinden bıçağı çıkardı. Bu sırada dedem ile babaannem yere düşmüştü. Kayınpederim eşime de balta ile vurdu. Komşumuz gelip, sakinleştirdi. Kayınpederim üst kata çıkıp, tüfeği alarak, yanımıza geldi. Bana, eşim için `Onu öldüreceğim´ diye bağırdı. Ben de dışarıya çıktım. Çocuklarım ağlamaya başladı. Ben de soğuk hava deposuna gidip, yardım istedim. Sonra arka taraftan iki el silah sesi geldi. Orada bulunan kişiler, beni içeriye göndermek istemeyince, sürüne sürüne kapının yanına gittiğimde eşimin yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Kayınpederim belinden beyaz bir şey (tahra) çıkardı. Elindeki tahra ile eşime vurmak isterken, boğuştukları sırada tahranın ucunun çarpması sonucu yaralanmış olabilir" diye konuştu.
Gizem Y., eşinin dışarıya çıkıp, yeniden eve dönmesi ile ilgili soruya ise "Beni ve çocuklarınım içeride olmasını düşünerek eve gelmiştir" dedi.
'OĞLUM BENİ ATEŞİN İÇİNE ATTI'
Sanık oğlunun olay günü salça kazanını ateşin üzerinden alıp, attığını söyleyen Nuri Y., "Olay günü biber salçası yapacaktık. Oğlum, `Kazanı ben aldım, kullanamazsınız´ diyerek dağıttı. Beni ateşin içine attı. Pantolonum yandı. Çocuğuna balta ile saldırdı. Tüfeğini alıp, geldi. Sanık oğlum tüfekle iki el bana ateş etmek istediğinde tüfek patlamadı. Bana dipçikle vurdu. Dipçik kırıldı. O sırada torunum Nuri yoktu. Sonra bahçeye gelen torunuma doğrulttuğu tüfek patladı. Vurduktan sonra torunumun cesedinin başına gittim, 'Senin karın yüzünden oldu' diye söylendi. Torunum bedavaya gitti. Torunuma iki el ateş etti. Oğlumda hiç merhamet yok. 10 yıldır aramız hiç iyi değildi" şeklinde konuştu.
Dede Nuri Y.'nin eşi Sevim Y. de (72), oğlunun, torununa iki el ateş ederek öldürdüğünü söyleyerek, "Silahı kocamın üzerinde parçaladı" dedi.
Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması, bazı tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Ocak ayına erteledi.
FOTOĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-10-15 15:59:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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