Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otombilin bariyere çarpması sonucu sürücü Namık Kemal Bozacılar (73), ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, BursaAnkara yolundaki İnegöl girişi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara'ya giden Namık Kemal Bozacılar yönetimindeki 16 KAL 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, savruldu. Otomobildeki Bozacılar, ağır yaralandı. Bozacılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-15 16:51:41
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