Başkan Erdem görme engellileri unutmadı

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde görme engellilerle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, Kadın ve Çocuk Akademileri katılımcılarının hazırladığı beyaz baston kılıflarını dağıttı.

Belediye Başkanı Turgay Erdem, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’ndeki görme engellilerle bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri’nin görme engelliler için hazırladığı beyaz baston kılıflarını, engellilere dağıtan Turgay Erdem, engellilerin yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nün bir kutlama günü olmadığına vurgu yapan Başkan Turgay Erdem, “Böyle günlerde hem engellilerin meselelerine dikkat çekmeyi, hem de dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz kişisel tedbirlerle ya da görme engellilerin kendilerini toplumdan soyutlamalarıyla sorunların çözülemeyeceğini biliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönem bunu daha iyi anlamamızı sağladı. Dayanışmanın yaşattığını, paylaşmanın mutlu ettiğini ve tek başımıza çaresiz olduğumuzu, birbirimize ihtiyacımız olduğunu bu dönemde tekrar öğrendik. Bu anlamda herkes şunun farkında olmalıdır ki engelliler yardıma değil, her zaman hepimizin ihtiyacı olan dayanışmaya gereksinimleri vardır” dedi.

Görme engellilerin koronavirüsle verdikleri mücadeleye katkı sunmak için dayanışma hareketi başlattıklarını ifade eden Başkan Erdem, Kadın ve Çocuk Akademisi katılımcılarının, destekleriyle görme engellilere beyaz bastonları için kılıflar hazırladıklarını ifade etti. Turgay Erdem, “Bu kılıfları yıl boyunca Bizim Ev aracılığıyla talep eden bütün görme engellilere ulaştıracağız. Böylece önlerindeki engelleri kaldırmaya çalıştığımız beyaz bastonların aynı zamanda hijyenle kullanılmasına da destek sunmuş olacağız. Görme engelli katılımcılarımızın öneri ve talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı bir dayanışma örneği olması bakımından da önemli buluyoruz. Bu anlamda Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi katılımcısı kadınlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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