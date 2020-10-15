Başkan Erdem görme engellileri unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem görme engellileri unutmadı

İHA

Başkan Erdem görme engellileri unutmadı

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde görme engellilerle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, Kadın ve Çocuk Akademileri katılımcılarının hazırladığı beyaz baston kılıflarını dağıttı.
Belediye Başkanı Turgay Erdem, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’ndeki görme engellilerle bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri’nin görme engelliler için hazırladığı beyaz baston kılıflarını, engellilere dağıtan Turgay Erdem, engellilerin yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti.
15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nün bir kutlama günü olmadığına vurgu yapan Başkan Turgay Erdem, “Böyle günlerde hem engellilerin meselelerine dikkat çekmeyi, hem de dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz kişisel tedbirlerle ya da görme engellilerin kendilerini toplumdan soyutlamalarıyla sorunların çözülemeyeceğini biliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönem bunu daha iyi anlamamızı sağladı. Dayanışmanın yaşattığını, paylaşmanın mutlu ettiğini ve tek başımıza çaresiz olduğumuzu, birbirimize ihtiyacımız olduğunu bu dönemde tekrar öğrendik. Bu anlamda herkes şunun farkında olmalıdır ki engelliler yardıma değil, her zaman hepimizin ihtiyacı olan dayanışmaya gereksinimleri vardır” dedi.
Görme engellilerin koronavirüsle verdikleri mücadeleye katkı sunmak için dayanışma hareketi başlattıklarını ifade eden Başkan Erdem, Kadın ve Çocuk Akademisi katılımcılarının, destekleriyle görme engellilere beyaz bastonları için kılıflar hazırladıklarını ifade etti. Turgay Erdem, “Bu kılıfları yıl boyunca Bizim Ev aracılığıyla talep eden bütün görme engellilere ulaştıracağız. Böylece önlerindeki engelleri kaldırmaya çalıştığımız beyaz bastonların aynı zamanda hijyenle kullanılmasına da destek sunmuş olacağız. Görme engelli katılımcılarımızın öneri ve talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı bir dayanışma örneği olması bakımından da önemli buluyoruz. Bu anlamda Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi katılımcısı kadınlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taban: “İnegöl’de el değmedik yer kalmayacak”
YEREL HABERLER Taban: “İnegöl’de el değmedik yer kalmayacak”
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Uludağ Roket Takımı’ndan Başkan Erdem’e teşekkür
YEREL HABERLER Uludağ Roket Takımı’ndan Başkan Erdem’e teşekkür
Kamyonetin arkasında sürüklenen deve şimdi emin ellerde
YEREL HABERLER Kamyonetin arkasında sürüklenen deve şimdi emin ...
Bir ay önce baba olan fabrika işçisi, trafik kazasında öldü
YEREL HABERLER Bir ay önce baba olan fabrika işçisi, trafik ...
Oylat’a eko turizm yürüyüş yolu
YEREL HABERLER Oylat’a eko turizm yürüyüş yolu
10 günde 34 bin 451 sosyal destek
YEREL HABERLER 10 günde 34 bin 451 sosyal destek
Yarısı çöken binaya ânında müdahale
YEREL HABERLER Yarısı çöken binaya ânında müdahale
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Panikle hareket ettim
YEREL HABERLER Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Panikle ...
Kültür başkenti Bursa
YEREL HABERLER Kültür başkenti Bursa
Evde sağlık hizmeti aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Bir ay evvel baba olan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evde sağlık hizmeti aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ...
Tomruğun altında kalan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tomruğun altında kalan işçi ağır yaralandı
Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi
İlk yarışında birinci olmuştu...Başkan acıyı paylaştı
YEREL HABERLER İlk yarışında birinci olmuştu...Başkan acıyı paylaştı
Naim Süleymanoğlu’na kütüphane
YEREL HABERLER Naim Süleymanoğlu’na kütüphane
Hasköy yeni yatırımlarla buluşuyor
YEREL HABERLER Hasköy yeni yatırımlarla buluşuyor
Acar: “Eğitim kurumlarına gereken destek gecikmemelidir”
YEREL HABERLER Acar: “Eğitim kurumlarına gereken destek ...
Trafikte koşturulan deve korumaya alındı, 'Garip' ismi verildi
YEREL HABERLER Trafikte koşturulan deve korumaya alındı, 'Garip' ...
Meme kanserine pembe fatura ile dikkat çekildi
YEREL HABERLER Meme kanserine pembe fatura ile dikkat çekildi
Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
YEREL HABERLER Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
Yenişehir polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Yenişehir polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
Yılmaz: “Otosansit gözbebeğimiz”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Otosansit gözbebeğimiz”
Rektör Kılavuz’dan genç mühendislere tam destek
YEREL HABERLER Rektör Kılavuz’dan genç mühendislere tam destek
Tarladan sofraya sağlıklı gıda “Nilüfer Bostan”da
YEREL HABERLER Tarladan sofraya sağlıklı gıda “Nilüfer Bostan”da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X