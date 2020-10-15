Bursa’da kaçak test kiti operasyonu Operasyonda kaçak 69 test kiti ele geçirildi, kitleri internet üzerinden piyasaya süren 4 kişi yakalandı

– Bursa'da jandarma tarafından yapılan operasyonda yasadışı yollarla elde ettikleri kaçak Covid19 test kitlerini internet üzerinden piyasaya süren 4 kişi gözaltına alınırken, 69 kaçak test kitine el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucu İl genelinde yasadışı yollarla temin ettikleri kaçak Covid19 hızlı test kitlerini internet üzerinden piyasaya sürdükleri belirlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan 5 ayrı adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. P.A. (38), H.C. K.(23), Y. E. E. (30) ve U.A.(33.) adlı şahısların bulunduğu ikametlerde yapılan aramada 69 adet kaçak test kiti ele geçirildi.
Toplam 69 adet kaçak Covid19 hızlı test kitine el konurken, gözaltına alınan 4 şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.